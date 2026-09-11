Đổi mới đưa Bệnh viện 19-8, hướng tới một số lĩnh vực vươn tầm khu vực

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công An rất coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác y tế trong công an nhân dân và thời gian qua đã ban hành nhiều chủ trương chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức mạng lưới y tế Công an, trong đó có việc Bệnh viện 19-8 đã được quan tâm đầu tư mọi mặt từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực.

Đây là nền tảng rất quan trọng để phấn đấu phát triển, nâng tầm vị thế, xây dựng vững chắc vị thế của một trong những cơ sở y tế hàng đầu của lực lượng công an nhân dân nói riêng, hệ thống y tế cả nước nói chung, hướng tới một số lĩnh vực có thể vươn lên tầm khu vực.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bệnh viện 19-8 (14/9/1961-14/9/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng, diễn ra chiều 11/9 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công an cho hay bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Bộ Công an thực hiện các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước, trong đó có các chủ trương, mục tiêu về phát triển y tế toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để đạt được nhiều bước tiến trong giai đoạn mới, Lãnh đạo Bộ Công an cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để bệnh viện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là các giáo sư, bác sỹ về làm việc; quản trị bệnh viện theo mô hình hiện đại và đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất. Bệnh viện cần quan tâm đặc biệt đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phấn đấu để có nhiều đề tài, nhiều sáng chế, nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc Bệnh viện 19-8 nhấn mạnh, từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, sau 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đã trở thành bệnh viện hạng I, tuyến Trung ương đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, quy mô 1.000 giường bệnh, với hệ thống các khoa, phòng, trung tâm, viện chuyên môn, sở hữu đội ngũ 15 chuyên gia là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Những năm qua, Bệnh viện 19-8 đã chủ động tiếp cận, làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật y học hiện đại, ngang tầm các bệnh viện tuyến cuối trong nước ở nhiều chuyên khoa mũi nhọn. Trong lĩnh vực tim mạch, Bệnh viện phát triển các kỹ thuật như: Stent Graft động mạch chủ, đốt 3D loạn nhịp phức tạp, cấy thiết bị suy tim và phá rung tự động.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, bệnh viện từng bước làm chủ ghép thận, cắt tùy gan, cắt khối tá tụy, phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa, phẫu thuật thần kinh, tiết niệu... Bệnh viện triển khai ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu; Phát triển các kỹ thuật xạ trị hiện đại như điều trị điều biến liều theo hình dạng kích thước và mật độ khối u, xạ trị kỹ thuật cao...

Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc Bệnh viện 19-8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với phát triển kỹ thuật, Bệnh viện 19-8 chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, cử cán bộ học tập tại các quốc gia có nền y học phát triển như Pháp, Đức, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đồng thời, tăng cường hợp tác với các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Theo Giám đốc Bệnh viện 19-8, bệnh viện xây dựng tầm nhìn phát triển đến năm 2030, hướng tới năm 2035: trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô 1.500 giường bệnh, bệnh viện hạng đặc biệt, đa khoa hiện đại, chuyên sâu và thông minh; là trung tâm y tế hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, có vị thế trong hệ thống y tế quốc gia và khu vực. Đến năm 2035, Bệnh viện phấn đấu phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cao, trong đó có ghép tạng; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, chẩn đoán và điều trị, đồng thời từng bước xây dựng mô hình bệnh viện trường đại học, gắn kết chặt chẽ giữa khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện 19-8 được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai bệnh viện tiền thân là Bệnh viện 265 và Bệnh viện 367; lấy ngày 14/9/1961, ngày ra đời Bệnh xá 265 Công an nhân dân vũ trang, làm Ngày truyền thống.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các bệnh viện tiền thân của Bệnh viện 19-8 đã thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, cứu chữa thương binh tại bệnh viện và trên các chiến trường như phục vụ tuyến lửa Vĩnh Linh, chiến dịch tại Mường Xén (Nghệ An), cử đội phẫu thuật lưu động sang Lào; đồng thời tiếp nhận, điều trị và phục hồi sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ công an từ các chiến trường B, C, K trở về.

Sau ngày đất nước thống nhất, Bệnh viện từng bước củng cố tổ chức, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu y đức và từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Từ quy mô 300 giường, bệnh viện phát triển lên 500 giường bệnh, thành lập 09 khoa, phòng phục vụ điều trị và phục hồi sức khỏe cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trải qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng đất nước và đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, các thầy thuốc Bệnh viện 19-8 tiếp tục khẳng định truyền thống sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều đoàn cán bộ, y bác sĩ đã lên đường chi viện cho các địa phương, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất như Đà Nẵng, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương...

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ Nhất được tổ chức trong dịp kỷ niệm là minh chứng cho quyết tâm của ngành y tế công an nhân dân chủ động hội nhập, tăng cường trao đổi học thuật, tiếp cận những thành tựu mới của y học thế giới, phù hợp với định hướng phát triển, đúng tinh thần của Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

Đưa y tế hiện đại về gần dân: Từ củng cố tuyến cơ sở đến bệnh viện chuyên sâu Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hệ thống y tế cơ sở được đầu tư cải thiện nhằm bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.