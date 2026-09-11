Ngày 11/9 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hệ thống được chính thức đưa vào vận hành giúp ngành khoa học công nghệ có một hạ tầng thông tin, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.

Tại địa chỉ https://sti.gov.vn, hệ thống là một trong các nền tảng số dùng chung quốc gia theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống giúp kết nối, tích hợp, quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin, dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; công nghệ và công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ...

Hệ thống cũng cung cấp nền tảng dữ liệu thống kê với 137 chỉ tiêu thống kê ngành khoa học công nghệ và 17 chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước hình thành nguồn dữ liệu thống nhất, tập trung có khả năng hỗ trợ theo dõi, phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

Một trong những điểm nổi bật của Hệ thống là khả năng liên kết đa chiều giữa các dữ liệu về tổ chức khoa học công nghệ, nhà khoa học, nhiệm vụ khoa học công nghệ, công bố khoa học và kết nối, đồng bộ tự động với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Nền tảng số quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, Hệ thống cũng thu thập dữ liệu trích dẫn và tính toán các chỉ số đánh giá chất lượng tạp chí và bài báo khoa học của Việt Nam.

Hệ thống cũng đã kết nối, tích hợp dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia; hỗ trợ đăng nhập một lần qua VNeID và sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu thời gian thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tăng cường khả năng liên thông này tạo tiền đề để dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một bộ phận hữu cơ của hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê Trần Đắc Hiến cho biết: "Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hôm nay là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình các cơ quan quản lý, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác nguồn tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chung của quốc gia."

Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê Trần Đắc Hiến phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Để hệ thống thực sự sống, được sử dụng thường xuyên và phát huy hiệu quả, ông Hiến cho rằng cần tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành tích cực của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và đặc biệt là các nhà khoa học, cộng đồng đổi mới sáng tạo trên cả nước.

Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học, đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cam kết tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng mở, kết nối thông minh, an toàn và lấy người sử dụng làm trung tâm.

Mục tiêu là từng bước chuyển hóa dữ liệu thành thông tin, thông tin thành tri thức và tri thức thành giá trị, phục vụ ngày càng hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh rằng ra mắt hệ thống và đưa hệ thống vào vận hành mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị của hệ thống không nằm ở việc chúng ta có một phần mềm hiện đại đến đâu, mà nằm ở chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối, mức độ khai thác và hiệu quả thực tế mà hệ thống mang lại.

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng tin tưởng rằng, Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành một trong những nền tảng dữ liệu quan trọng của ngành. Qua đó, hệ thống sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với cách tiếp cận lấy dữ liệu làm nền tảng, kết nối làm phương thức và khai thác dữ liệu làm giá trị, Hệ thống hướng tới phục vụ nhiều nhóm người dùng: cơ quan quản lý có thêm công cụ theo dõi, phân tích và hỗ trợ ra quyết định; nhà khoa học có điều kiện tiếp cận thông tin về chuyên gia, tổ chức, nhiệm vụ và công bố; viện nghiên cứu, trường đại học có thêm nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đánh giá; doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thuận lợi hơn.

Việc đưa Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vận hành là một bước tiến quan trọng trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền tảng số của ngành khoa học và công nghệ, góp phần hiện thực hóa chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

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