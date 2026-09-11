Starlink trao tặng thiết bị Internet vệ tinh để phủ sóng vùng lõm ở Việt Nam

Chiều 11/9, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink để kết nối tại các khu vực còn khoảng trống về viễn thông.

Trong đợt đầu, 254 bộ thiết bị Starlink Standard 4X cùng gói dịch vụ đi kèm, với tốc độ truy cập tối đa 400 Mbps, được bàn giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tại 13 tỉnh, thành phố.

Các đơn vị này sau đó phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai Starlink tại các thôn, điểm "lõm sóng" hoặc sóng yếu, mỗi khu vực một bộ thiết bị cùng gói dịch vụ miễn phí trong sáu tháng, trong thời gian chờ hạ tầng viễn thông được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc quốc gia Starlink Việt Nam, cho biết một trong những giá trị của Internet vệ tinh là khả năng đưa kết nối đến những nơi hạ tầng viễn thông truyền thống và điện lưới còn khó tiếp cận.

Theo ông, Starlink muốn đóng vai trò "bổ trợ" cho hạ tầng hiện hữu, đặc biệt tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và nơi còn khoảng trống kết nối. Điều này giúp mở ra cơ hội về giáo dục, y tế, dịch vụ công, thông tin cũng như hoạt động kinh tế số cho cộng đồng.

Ông cũng cho biết các đối tác của Starlink sẽ đóng vai trò đại diện, phối hợp với địa phương để triển khai và kích hoạt dịch vụ trên thực địa, đồng thời kỳ vọng thiết bị được bàn giao sẽ tạo kết nối cho "những cộng đồng đang cần nhất."

Giám đốc quốc gia Starlink Việt Nam Nguyễn Minh Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Thành Chung cho hay việc cấp phép cho Starlink Services Việt Nam là bước đi nhằm đa dạng hóa công nghệ và bổ sung phương thức kết nối cho hạ tầng số quốc gia.

Theo ông, Internet vệ tinh tăng cường khả năng dự phòng thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai, hỏa hoạn, sự cố. Việc đưa dịch vụ Starlink hỗ trợ điểm lõm sóng là giải pháp bổ sung cho những khu vực có địa hình khó khăn, dân cư phân tán, nơi triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống cần nhiều thời gian.

Ngay sau đợt tiếp nhận đầu tiên, Cục Viễn thông sẽ phối hợp với Starlink Services Việt Nam và các địa phương để triển khai, đánh giá và rà soát các đợt hỗ trợ tiếp theo nhằm bảo đảm thiết bị được sử dụng đúng mục tiêu, thiết thực và hiệu quả.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Hệ thống kết nối thiết bị của người dùng với vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), sau đó truyền dữ liệu qua trạm mặt đất để truy cập Internet toàn cầu. Đây là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cho phép thí điểm Internet vệ tinh. Tháng 8 năm nay, hãng bắt đầu cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam.

Hoạt động trao tặng thiết bị nằm trong cam kết của SpaceX và Starlink Services Việt Nam khi đề xuất cấp phép thí điểm tại Việt Nam. Theo đó, công ty sẽ hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink và dịch vụ miễn phí trong sáu tháng để kết nối trường học, bệnh viện, cộng đồng nông thôn và các nhóm ưu tiên./.

Mỹ phê duyệt SpaceX triển khai thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ mới Theo yêu cầu của FCC, SpaceX phải phóng và đưa vào vận hành ít nhất 50% số vệ tinh thế hệ thứ hai được cấp phép trước ngày 1/12/2028 và hoàn tất triển khai toàn bộ số còn lại trước tháng 12/2031.