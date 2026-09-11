Sea x OpenAI Codex Hackathon: Kết nối và phát triển cộng đồng AI Việt Nam

Ngày 11/9, OenAI và Sea Limited đã công bố tổ chức cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam vào ngày 31/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc thi sẽ quy tụ các lập trình viên AI, sinh viên, startup đến những người đang xây dựng các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên khắp Việt Nam, qua đó tạo thêm cơ hội để tài năng công nghệ học hỏi, thử nghiệm và ứng dụng AI, đồng thời kết nối cộng đồng AI và nhà phát triển trong nước.

Theo mô hình thi đấu theo nhóm, các đội gồm 3-4 thành viên sẽ cùng phát triển các dự án công nghệ, tập trung khám phá những cách thức ứng dụng AI để giải quyết các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cộng đồng.

Hội đồng giám khảo tại Việt Nam sẽ bao gồm các lãnh đạo cấp cao với nhiều năm kinh nghiệm tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu như ông Son Lê - Đại sứ Open AI Codex tại Việt Nam và ông Kyle Trần - Giám đốc Sản phẩm, Shopee Việt Nam, mang đến góc nhìn đa chiều về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển của các dự án. Bên cạnh đó, thí sinh tham dự cũng nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia toàn cầu của OpenAI.

Các đội chiến thắng sẽ có cơ hội nhận lên đến 30.000 USD tín dụng API của OpenAI cùng các giải thưởng bổ sung, trong đó có gói đăng ký ChatGPT Pro dành cho thành viên của 5 đội đứng đầu.

Ông David Chen, Đồng sáng lập của Sea kiêm Giám đốc Sản phẩm của Shopee, cho biết: “Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái công nghệ năng động và không ngừng phát triển. Do đó, chúng tôi kỳ vọng hackathon sẽ trở thành một không gian để các nhà phát triển trong nước trao đổi ý tưởng, nâng cao năng lực và khám phá cách AI có thể góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và cộng đồng. Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, đặc biệt trong việc phát triển nguồn nhân lực AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế số.”

Để có thông tin chi tiết và đăng ký tham gia cuộc thi, các đội có thể tìm hiểu tại đây. Đăng ký sẽ đóng cửa vào 23 giờ 59 phút ngày 26/9.

Được biết, sau Việt Nam Sea và OpenAI dự kiến sẽ đưa chuỗi hackathon đến Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Trước đó, cuộc thi này cũng được tổ chức tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc)./.

Phát động cuộc thi AI toàn cầu, tìm kiếm giải pháp dịch thuật không Internet Cuộc thi là nền tảng mở dành cho cộng đồng AI toàn cầu. Các nhà nghiên cứu, startup và kỹ sư nhiều quốc gia có thể cùng thử nghiệm các hướng tiếp cận mới cho các ứng dụng Edge AI.