Huế: Xác minh nguyên nhân ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn tập thể công ty

Theo thông tin cập nhật đến 18 giờ 30 phút ngày 11/9, hiện có 63 trường hợp đang được điều trị với chẩn đoán ban đầu viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm, sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng tại Công ty Dệt may Scavi Huế.

Trong đó, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận, điều trị 51 trường hợp; Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 12 trường hợp.

Hiện tất cả bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại hai cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, các trường hợp được bệnh viện tiếp nhận đang được theo dõi, điều trị, tình trạng ổn định. Một trường hợp đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc do phản vệ độ II.

Sở Y tế thành phố Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu Công ty Dệt may Scavi Huế tạo điều kiện hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị; thường xuyên theo dõi sức khỏe công nhân, nhân viên; tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm và giám sát hoạt động tại nhà ăn tập thể.

Đơn vị cung cấp suất ăn tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế thuộc Công ty Trách nhiệm Một thành viên Huế Thành được yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe nhân viên, tăng cường giám sát hoạt động tại nhà ăn và phối hợp với Sở Y tế trong quá trình xác minh nguyên nhân.

Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác theo dõi, điều trị bệnh nhân, điều tra và xử lý vụ việc.

Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền chỉ đạo Trạm Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, xử lý và báo cáo theo quy định./.

Gia Lai: Hầu hết các ca nghi ngộ độc xuất viện, chưa xác định nguyên nhân Ngành chức năng tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ ở phường An Khê.