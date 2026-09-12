Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết bản Ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực về y tế

Chiều 11/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và bà Jennifer McNamara Wick, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đồng chủ trì và tiến hành nghi thức ký kết bản Ghi nhớ hợp tác về y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, hai bên đã có các hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: Phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ… Những kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam, đảm bảo an ninh y tế khu vực, trên thế giới, mà còn góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định sự phát triển tích cực, thực chất và ngày càng sâu rộng của hợp tác giữa hai Cơ quan trong một lĩnh vực thiết yếu đối với cuộc sống và sức khỏe của nhân dân hai nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, với ngành y tế Việt Nam, hợp tác không chỉ là các hợp tác về kỹ thuật, quan trọng hơn là chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, công nghệ, và nguồn lực quốc tế để nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, sức chống chịu và tính bền vững của hệ thống y tế.

Từ khuôn khổ của Bản ghi nhớ hợp tác y tế, Bộ Y tế Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đồng thời phát huy tốt hơn nguồn lực trong nước, tăng cường đồng đầu tư và khả năng duy trì các kết quả hợp tác lâu dài.

Đại sứ Jennifer McNamara Wick bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ.

Theo Đại sứ Hoa Kỳ, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về y tế có thời hạn và có hiệu lực 5 năm là sự tiếp nối và kết nối mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai bên. Từ đây đánh dấu một chương mới khi Việt Nam bắt đầu chủ động đầy đủ, tự chủ hoàn toàn những chương trình về phòng chống HIV, lao và tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa y tế đang xuất hiện. Thông qua đó góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe của cả người dân Việt Nam và người dân Hoa Kỳ.

Đại sứ Jennifer McNamara Wick thông tin, trong hơn 3 thập kỷ vừa qua, Hoa Kỳ đã là một đối tác quan trọng trong lĩnh vực y tế của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ cam kết sẽ thúc đẩy tiến trình xây dựng các kế hoạch đồng đầu tư một cách bền vững, cũng như tận dụng những nguồn tài trợ nước ngoài một cách chiến lược để có thể giúp xóa bỏ những khoảng cách về hệ thống y tế quan trọng, tăng tốc quy trình tiến độ tự chủ các chương trình về phòng chống HIV và Lao của Việt Nam và các chương trình về bệnh truyền nhiễm khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Lễ ký kết. (Ảnh: T.M)

Đại sứ Hoa Kỳ cho rằng, Việt Nam đang đóng vai trò lãnh đạo quan trọng trong an ninh y tế của khu vực, khi Việt Nam trực tiếp tham gia vai trò Trụ cột dự phòng và chuẩn bị sẵn sàng của Trung tâm ASEAN về ứng phó khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm mới nổi…

Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ thêm, thông qua sự hỗ trợ, hợp tác của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ đã góp phần củng cố xây dựng hệ thống y tế của Việt Nam theo cách tiếp cận mới, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và giải quyết được những vấn đề thách thức liên quan đến sức khỏe của người dân Việt Nam nói chung, cũng như những bối cảnh của thế giới đặt ra với vấn đề liên quan đến an ninh y tế toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, từ năm 2022 đến nay ngành Y tế Việt Nam luôn cố gắng nỗ lực củng cố hệ thống y tế với một cách tiếp cận nhằm nâng cao công tác phòng bệnh để giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề cấp bách liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho người dân, phù hợp với cách tiếp cận của thế giới.

Việc ký Bản Ghi nhớ hợp tác về y tế có thời hạn đến hết năm 2030 là khoảng thời gian quan trọng để hai bên không chỉ triển khai các hoạt động trước mắt, mà còn cùng xây dựng những năng lực nền tảng, lâu dài cho hệ thống y tế Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để bảo đảm Bản ghi nhớ được triển khai hiệu quả, thiết thực, bền vững, có kết quả đo lường được và phù hợp với pháp luật, chính sách của mỗi nước.

Trong không khí trang trọng, với tinh thần hợp tác cùng có lợi, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer McNamara Wick đã tiến hành nghi thức ký kết bản Ghi nhớ về hợp tác Y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Bản Ghi nhớ hợp tác mới về y tế nhằm thiết lập một khuôn khổ hợp tác giữa hai Bên, thúc đẩy hợp tác song phương trong các hoạt động tăng cường năng lực đảm bảo an ninh y tế, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy một nền y tế bền vững, tích cực, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

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