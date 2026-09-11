Vụ ngộ độc thực phẩm ở Huế: Tập trung cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân

Tối 11/9, lãnh đạo thành phố Huế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm hỏi, động viên các công nhân Công ty Dệt may Scavi Huế đang được điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Đoàn lãnh đạo thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hà Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp thành phố Huế Phan Quý Phương cùng lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế thành phố đã trực tiếp đến bệnh viện nắm tình hình, thăm hỏi người bệnh.

Tại bệnh viện, lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị; đồng thời yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tập trung nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhân, kịp thời xử trí nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Công ty Dệt may Scavi Huế trong công tác điều tra, xác minh nguyên nhân; thực hiện đầy đủ quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ theo quy định.

Đồng thời, ngành chức năng tiếp tục theo dõi sức khỏe người lao động tại Công ty Dệt may Scavi Huế, chủ động phát hiện các trường hợp có triệu chứng để kịp thời đưa đi kiểm tra, điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 11/9, trong quá trình làm việc tại Công ty Dệt may Scavi Huế, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Khi số người có triệu chứng tăng lên, doanh nghiệp phối hợp với các lực lượng chức năng đưa người lao động đến các cơ sở y tế để cấp cứu, theo dõi và điều trị.

Cập nhật đến 20 giờ ngày 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận tổng cộng 95 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, tăng thêm so với hơn 80 người lúc chập tối.

Các bệnh nhân được phân loại, thăm khám và theo dõi tại Khoa Cấp cứu cùng các khoa chuyên môn liên quan.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế cũng cho biết Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận điều trị cho 12 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đánh giá ban đầu, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, đang được theo dõi và điều trị; chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc phải chuyển tuyến.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở y tế triển khai các biện pháp xử lý vụ việc.

Ngành y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ, tập trung xác định thời điểm xuất hiện triệu chứng, nguồn thực phẩm, nước uống và các yếu tố liên quan. Các mẫu thực phẩm, nước uống và môi trường tại khu vực nghi ngờ đã được lấy để phục vụ xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Đến nay, nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được xác định. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục làm rõ trên cơ sở kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ và các thông tin liên quan./.

Huế: Xác minh nguyên nhân ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn tập thể công ty Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác theo dõi, điều trị bệnh nhân, điều tra và xử lý vụ việc.