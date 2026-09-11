Ngày 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân với khối u xơ tử cung nặng 6kg.

Bà Nguyễn Thị L. 51 tuổi, ở tại Vĩnh Hưng, Hà Nội, nhận thấy vòng bụng của mình ngày càng lớn. Nghĩ rằng đây là thay đổi bình thường do tuổi tác và tăng cân ở giai đoạn tiền mãn kinh, bà không nghĩ nhiều đến việc đi khám. Chỉ đến khi bụng lớn bất thường, bà mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tại bệnh viện, các bác sỹ Khoa Phụ sản phát hiện người bệnh có khối u xơ tử cung kích thước lớn. Khối u phát triển trong thời gian dài khiến vùng bụng của người bệnh lớn lên rõ rệt, nhưng những thay đổi này lại dễ bị nhầm với tình trạng tăng cân thường gặp ở phụ nữ trung niên.

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật lấy khối u với trọng lượng khoảng 6kg.

Bác sỹ Hoàng Sơn Tùng - Khoa Phụ sản (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho hay, u xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ và phần lớn là tổn thương lành tính. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kích thước và vị trí, khối u có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của người bệnh. Đáng lưu ý, ở phụ nữ tuổi trung niên, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh, những thay đổi như tăng vòng bụng, cảm giác đầy tức hoặc nặng bụng rất dễ được quy cho việc tăng cân hay thay đổi nội tiết. Điều này có thể khiến người bệnh chủ quan và trì hoãn việc thăm khám.

Khối u được các bác sỹ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bác sỹ Hoàng Sơn Tùng, u xơ tử cung có thể được phát hiện thông qua thăm khám phụ khoa và siêu âm. Khi phát hiện sớm, tùy đặc điểm khối u, triệu chứng, tuổi và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sỹ có thể lựa chọn theo dõi hoặc các phương pháp điều trị phù hợp. Không phải tất cả trường hợp u xơ tử cung đều cần phẫu thuật, nhưng với những khối u lớn hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ để có hướng xử trí.

Từ trường hợp của nữ bệnh nhân trên, các bác sỹ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi trên 40, nên chủ động theo dõi sức khỏe phụ khoa và chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể. Nếu vòng bụng tăng nhanh không rõ nguyên nhân, xuất hiện cảm giác nặng hoặc tức bụng kéo dài…, người bệnh nên đi khám để được xác định nguyên nhân./.

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