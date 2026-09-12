Nhân viên y tế được hưởng 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề, cao nhất là 80%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 350/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Nghị định này quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn chi trả của chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Theo đó, mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất.

Đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang, trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định này và phụ cấp đặc thù khác có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (sau đây viết tắt là %) trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng. Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Viên chức làm chuyên môn y tế là người có trình độ chuyên môn phù hợp được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực: Phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tại Nghị định quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, gồm 30%, 40%, 50%, 60%, 70% và 80%, tùy theo công việc chuyên môn, tính chất công việc và địa bàn công tác. Các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Liên quan đến chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, thời gian qua, Bộ Y tế liên tục nhận được các ý kiến của cử tri nhiều tỉnh, thành phố kiến nghị về việc cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút lực lượng y tế, đặc biệt là bác sỹ có trình độ chuyên môn tốt về làm việc tại tuyến cơ sở; đồng thời, đề nghị có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân./.

Đột phá về an sinh y tế: Đặt sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm phát triển Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, bệnh không lây nhiễm gia tăng và chi phí y tế ngày càng cao. Đặc biệt, hiện nay nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng nhanh.