Áp thấp nhiệt đới giữ cường độ, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển. cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam.

Hồi 7 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc-111,1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Đến 7 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc - 109,2 độ Kinh Đông trên vùng biển thành phố Huế-thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng 110km về phía Đông Đông Bắc. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc-106,7 độ Kinh Đông trên đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới (từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút), khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên với cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 6 giờ ngày 11/9 đến 6 giờ ngày 12/9, khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Trạch 163,2mm (Hà Tĩnh), Nam Đông 212,8mm (thành phố Huế), Trà Kót 299,2mm (thành phố Đà Nẵng); Trà Thanh 306,6mm (Quảng Ngãi)...

Từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 12/9, khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to như: đập thủy điện La Tó 69mm, A Vao 47,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thời tiết ngày 12/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung mưa lớn do áp thấp nhiệt đới Ngày 12/9, Bắc Bộ chủ yếu ngày nắng, trong khi miền Trung có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa to.