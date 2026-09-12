Động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển đảo Java của Indonesia

Theo THX, theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển đảo Java của Indonesia vào lúc 21h23 GMT ngày 11/9 (tức 4h23 sáng 12/9 theo giờ Việt Nam).

Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 371,5 km, ban đầu được xác định tại tọa độ 5,11 độ vĩ Nam và 106,91 độ kinh Đông.

Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại về tài sản, cũng như chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất này.

Trước đó, tối 24/8, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển vùng biển Banda ở Đông Nam Indonesia.

Theo GFZ, độ sâu chấn tiêu của trận động đất ban đầu được xác định khoảng 10km, tại tọa độ 6,80 độ vĩ Nam và 127,47 độ kinh Đông.

Trận động đất này xảy ra chưa đầy 10 ngày sau một trận động đất có độ mạnh 7,7 gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực Flores của Indonesia.

Theo số liệu công bố ngày 24/8, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 100 người, trong đó nhiều trường hợp tử vong là những người bị thương nặng ban đầu.

Trận động đất cũng kéo theo hơn 6.400 dư chấn, với 33 dư chấn có cường độ trên 5./.

Indonesia căng mình ứng phó với thiên tai kép Trong khi các lực lượng tiếp tục kiểm soát các đám cháy rừng và cháy đất, công tác tìm kiếm 8 người mất liên lạc gần khu vực núi lửa, trong đó có 5 nhà báo, đã bước sang ngày thứ ba.