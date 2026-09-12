Thời tiết ngày 12/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung mưa lớn do áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 12/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, cục bộ trên 250 mm.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc và 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6, giật cấp 8. Dự báo đến 4 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và ở trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay (12/9), khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/9 đến 3 giờ ngày 12/9 có nơi trên 150mm như các trạm: Tam Lãnh (Đà Nẵng) 195,4mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 159,2mm…

Dự báo từ sáng sớm 12/9 đến đêm 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 13/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 12/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc từ 27-30 độ C, phía Nam từ 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C./.

Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Từ chiều tối 11/9 đến ngày 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.