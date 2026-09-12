TP. Hồ Chí Minh khởi tố bị can trong 2 vụ đổ, chôn lấp hơn 1.000 tấn chất thải

​Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường liên quan đến 2 vụ đổ, chôn lấp trái phép chất thải rắn xây dựng quy mô lớn trên địa bàn.

Vào ngày 5/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường An Phú Đông và Ủy ban Nhân dân phường An Phú Đông kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1983) đang đổ, san lấp chất thải rắn thông thường tại một thửa đất trên địa bàn phường An Phú Đông. Khu đất do Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1969) quản lý và sử dụng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ xe ben, xe ủi được sử dụng để đổ, san lấp chất thải và tiến hành giám định.

Kết quả xác định có 439,6 tấn chất thải rắn thông thường bị chôn lấp, đổ, thải. Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp đó, ngày 5/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ, san lấp trái phép tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.

Qua kiểm tra tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng, lực lượng chức năng phát hiện 625,89 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý được tập kết trái phép. Số chất thải này do Hồ Sỹ Tứ (sinh năm 1964) thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định trong các ngày 4-5/4/2026, Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho Bùi Văn Tây (sinh năm 1980) để san lấp trái phép khu đất tại khu phố Phước Tân 1.

Ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tây để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.

Các vụ án trên đang được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan. Cơ quan chức năng lưu ý, chất thải rắn xây dựng và các loại chất thải khác phải được xử lý theo đúng quy định; việc sử dụng chất thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để san lấp công trình là hành vi vi phạm và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính./.

Khởi tố vụ án đổ trái phép 800 tấn chất thải rắn tại TP. Hồ Chí Minh Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việ triệt phá một đường dây thu gom, vận chuyển, đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn xây dựng tại địa bàn thành phố.