Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kêu gọi bị can bị truy nã quốc tế ra đầu thú

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra thông báo về việc kết thúc điều tra, kêu gọi đầu thú đối với bị can Đỗ Thanh Lâm trong vụ án "buôn lậu" xảy ra năm 2010 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 8/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành và gửi Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) để đề nghị truy tố bị can Đỗ Thanh Lâm về tội "buôn lậu," quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Đỗ Thanh Lâm sinh năm 1975 tại tỉnh Quảng Trị; thường trú tại thôn Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (nay là xã Trảng Bom), thành phố Đồng Nai. Chỗ ở trước khi trốn: cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới), Thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở hiện tại: Australia.

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định truy nã bị can ngày 22/4/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Lệnh truy nã quốc tế ngày 6/7/2021 của Interpol.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kêu gọi bị can Đỗ Thanh Lâm đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Nếu bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật./.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn Nguyễn Ngọc Minh (thường trú khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ) - đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam từ năm 1997, đã bị bắt sau gần 30 năm lẩn trốn.