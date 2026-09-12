Cần Thơ khởi tố 21 đối tượng trong vụ dàn cảnh cướp giật ở khu Liên Hoa Bảo Tháp

Ngày 12/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Chiều (sinh năm 1987), cùng thường trú tại xã Đông Thái, tỉnh An Giang, về tội “Cướp giật tài sản”. Đây là 2 đối tượng nằm trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên xảy ra vào tháng 1/2026.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố tổng cộng 21 bị can, trong đó 14 người bị bắt tạm giam, 7 người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có 14 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Ngô Văn Tuấn (hay gọi là Bé Tư, sinh năm 1986, đối tượng cầm đầu), Đỗ Thị Thu Thủy (sinh năm 1961), Trần Chí Thanh (sinh năm 1972), Võ Tuấn Thành (sinh năm 1981), Trần Duy Phương (sinh năm 1995), Lê Thị Ngân (sinh năm 1993), Lê Thị Bích Phương (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1960) Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1994), Phạm Thị Thao (sinh năm 1969) cùng trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 1981, trú tại thành phố Cần Thơ) và Dương Thanh Hùng (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Chiều (sinh năm 1987) cùng thường trú tại xã Đông Thái, tỉnh An Giang.

Bảy đối tượng khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1991), Nguyễn Thị Kiều Giang (sinh năm 1995) và Nguyễn Thị Cẩm Ly (sinh năm 2001), Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1997), Đồng Thị Nga (sinh năm 1996) cùng trú tại tỉnh An Giang; Đinh Thị Thùy Trang (sinh năm 2005) trú tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và Nguyễn Thị Bích Chi (sinh năm 1992) trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Phóng viên TTXVN đã đưa tin: khoảng 19 giờ, ngày 28/1/2026, một nữ du khách cùng gia đình đến tham quan Lễ khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ thì bị một nhóm đối tượng dàn cảnh, vây ráp để cướp giật tài sản là sợi dây chuyền vàng trọng lượng hơn 1,1 lượng và làm nữ du khách ngã.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân chưa trình báo cơ quan chức năng. Chỉ đến khi theo dõi thông tin trên các cơ quan báo chí về việc Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo tìm bị hại trong các vụ cướp giật xảy ra tại khu vực Tân Huê Viên, người phụ nữ mới đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng có liên quan. Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định một số người trong nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ Thảo Ngân (địa chỉ ấp Búng Bà Của, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) nên tiến hành mời làm việc.

Tang vật thu giữ gồm số tiền hơn 116 triệu đồng, 33 điện thoại các loại, 17 xe máy cùng một số tang vật có liên quan. Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 28 đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản nêu trên.

Ngày 10/9, Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Văn Chiều.

Công an thành phố Cần Thơ đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan tại các khu vực đông người cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi nghi vấn nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự./.

Khởi tố 19 đối tượng cướp giật tài sản tại Công ty Tân Huê Viên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 19 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản xảy ra ngày 28/1 tại khu Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ.