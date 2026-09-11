Hà Nội: Viện Kiểm sát khẳng định đủ căn cứ xét xử cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình

Ngày 11/9, trong phiên tranh luận tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm, cả đại diện Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa đều đề nghị hủy án sơ thẩm.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm để tiến hành điều tra bổ sung vụ án, trong khi đó luật sư bào chữa đề nghị hủy án sơ thẩm, tuyên bị cáo không phạm tội.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Bình bị cáo buộc đã thu tiền dạy thêm cao hơn mức trần quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/6/2013 (Quyết định số 22).

Sau phiên tòa sơ thẩm, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã ra văn bản xác định Quyết định số 22 của Hà Nội áp "giá trần" học phí là chưa phù hợp.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn áp mức thu tối đa là "không đúng hình thức, thẩm quyền." Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra văn bản bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22.

Với dẫn chứng này, các luật sư cho rằng Quyết định số 22 là trái pháp luật nên không dựa trên quyết định này để kết tội các bị cáo. Các luật sư đề nghị Tòa tuyên hủy án sơ thẩm, tuyên bị cáo không phạm tội.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần xin ý kiến bằng văn bản của cơ quan ban hành văn bản, cơ quan kiểm tra văn bản và cơ quan quản lý nhà nước về tính hợp pháp của Quyết định số 22 tại thời điểm năm 2013-2014.

Mặt khác, theo đại diện Viện Kiểm sát, ở cấp sơ thẩm mới chỉ đề cập việc "chi vượt quá" (trên tổng số 30% nguồn thu trích về cho nhà trường) mà chưa làm rõ việc chi này có dấu hiệu sai mục đích và thiếu kiểm soát.

Kiểm sát viên viện dẫn, theo quy định, 15% trích chi cho cơ sở vật chất chỉ được dùng phục vụ công tác dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, bị cáo Bình đã kiểm soát việc chi tiêu, dẫn đến các khoản chi sai quy định, không đúng mục đích như mua đồ lễ thắp hương, mua vòng hoa...

Đó là chưa kể tới việc chi cho bản thân bị cáo Bình cao tới 38% số tiền này, trong khi phần chi cho 24 giáo viên chủ nhiệm chỉ được nhận 26,4 triệu đồng (tương đương 7,56%). Như vậy, bị cáo Bình có dấu hiệu tư lợi cá nhân.

Việc xét xử 2 bị cáo về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là có căn cứ, không oan. Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh: quá trình thu-chi tiền học thêm, dạy thêm, nếu có sai phạm ở bất kỳ giai đoạn nào thì cũng là vi phạm pháp luật, đều phải xử lý trước pháp luật.

Từ những phân tích này, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị hủy án sơ thẩm để tiến hành điều tra bổ sung vụ án.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, 2 bị cáo được nói lời sau cùng. Cả 2 bị cáo đều đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét tuyên 2 bị cáo không phạm tội.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 14/9./.

Phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình: Sai phạm trong thu, chi tiền dạy thêm Các bị cáo đã tách ra số tiền thu được từ hoạt động dạy thêm học thêm của Trường Trung học cơ sở Ba Đình thành 2 hệ thống sổ sách, trong đó có một hệ thống để ngoài sổ sách kế toán.