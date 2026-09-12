Thanh Hóa: Đề nghị dừng tham quan hang đá 250 triệu năm để đảm bảo an toàn

Sáng 12/9, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị chính quyền địa phương tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực Hang Dơi (thôn Kho Mường, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân dân.

Hang Dơi-Kho Mường hiện nằm trong diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông quản lý. Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chưa tổ chức và chưa triển khai hoạt động tham quan, khai thác du lịch tại Hang Dơi-Kho Mường. Hoạt động tham quan, khai thác du lịch tại Hang Dơi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định. Việc khách tham quan Hang Dơi lâu nay là hoàn toàn tự phát.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pù Luông Trần Duy Tiến chỉ đạo các phòng chuyên môn và thôn Kho Mường tổ chức cắm biển cảnh báo ngay từ đường vào khu vực Hang Dơi và tại khu vực Hang Dơi ngay trong sáng 12/9, cắt cử lực lượng kiểm soát người ra vào và các biện pháp cần thiết khác trước khi xem xét việc tổ chức tham quan trở lại.

Trong thời gian chờ các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và Ủy ban Nhân dân xã Pù Luông sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tham quan tại Hang Dơi, kịp thời ngăn chặn việc tự ý tổ chức đưa khách vào hang trong thời gian tạm dừng, rà soát việc tổ chức thu phí và các hoạt động dịch vụ tại khu vực này theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Ban Quản lý và chính quyền xã Pù Luông đã đề nghị thôn Kho Mường và các cá nhân có liên quan thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách tham quan về nguy cơ mất an toàn tại Hang Dơi, không tự ý đưa khách vào khu vực hang khi chưa có thông báo cho phép tham quan trở lại.

Trước đó, ngày 10/9, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nhận được phản ánh của du khách đăng tải trên Facebook về tình trạng mất an toàn tại khu vực Hang Dơi. Theo nội dung phản ánh, trong quá trình tham quan, có hiện tượng đất, đá từ phía trên hang rơi xuống, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách tham quan.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch, tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và cảnh quan tại khu vực Hang Dơi Kho Mường, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Pù Luông chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt động tổ chức, đưa đón khách tham quan, khám phá Hang Dơi cho đến khi có kết quả kiểm tra, đánh giá cụ thể về điều kiện an toàn, phương án xử lý được cơ quan có thẩm quyền thống nhất. Ban Quản lý đề nghị Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo thôn Kho Mường tạm dừng việc thu phí tham quan và các hoạt động dịch vụ liên quan đến việc đưa khách vào Hang Dơi.

Đá vỡ lởm chởm trong lòng hang đe dọa sự an toàn của người dân và du khách. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thời gian tới, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Ủy ban Nhân dân xã Pù Luông sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế tại Hang Dơi để kiểm tra hiện trạng địa chất, địa hình, tình trạng sạt lở, rơi đất, đá trong hang và các vị trí có nguy cơ mất an toàn đối với du khách để có phương án gia cố hoặc xử lý kịp thời.

Nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, hang Dơi được xem là một kỳ quan địa chất hàng trăm triệu năm tuổi, với vẻ đẹp kỳ bí, hoang sơ. Hang động này thuộc hệ karst cổ đại của dãy núi Kho Mường, hình thành cách đây khoảng 250 triệu năm. Trong hang có những nhũ đá được tạo thành qua hàng triệu năm, với muôn hình vạn trạng, khiến mỗi bước chân vào sâu trong lòng hang đều như bước vào một thế giới khác. Những năm gần đây, hang Dơi đã thu hút nhiều du khách, nhất là khách quốc tế, đến tham quan và khám phá./.

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái rừng đặc dụng Pù Luông Đỉnh Pù Luông đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho loại hình du lịch trekking - một hình thức du lịch mạo hiểm kết hợp đi bộ, khám phá thiên nhiên và rèn luyện thể chất, tinh thần.