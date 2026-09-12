Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sỹ cùng di vật, thông tin giá trị

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cố liệt sỹ, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện thêm nhiều hài cốt và các di vật của liệt sỹ.

Cụ thể, lực lượng chức năng xã Đặng Thùy Trâm đã phát hiện 3 hài cốt liệt sỹ.

Tại khu vực tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm phát hiện 1 hài cốt không còn nguyên vẹn, một phần võng bộ đội bằng chất liệu nỉ và dây.

Mở rộng khu vực tìm kiếm ở thôn Đồng Răm, lực lượng chức năng của Ban chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sỹ với một số di vật như dây dù, cúc áo, tăng, võng bộ đội.

Hiện 3 hài cốt liệt sỹ trên đã được quy tập, bàn giao cho phòng ban chuyên môn ở xã Đặng Thùy Trâm bảo quản tại nhà chờ theo quy định.

Người dân thông tin tại khu vực Đồi Sim, thôn Đồng Răm, trước đây có 12 phần mộ được an táng thành 3 hàng, được cho là hài cốt của bộ đội, công an và du kích hy sinh khoảng năm 1968-1969.

Xã Đặng Thùy Trâm tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có thông tin liên quan với quyết tâm tìm kiếm đầy đủ các hài cốt liệt sỹ theo nguồn tin nhân dân cung cấp.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Thiện Tín, trong ngày 10-11/9, Đội lấy mẫu số 11 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi) khi khai quật các phần mộ liệt sỹ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN đã phát hiện 3 mảnh giấy trong lọ thủy tinh ghi thông tin người mất.

Thông tin cụ thể trên các mảnh giấy ghi: Võ Thành Minh - Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, nhập ngũ tháng 8/1971 Tiểu đoàn 8, hy sinh tháng 6/1974 tại Ngọc Dạ, Hành Thiện.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Tơ và Nghĩa trang liệt sỹ Minh Long, ngày 9/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật có giá trị được an táng trong các phần mộ của liệt sỹ. Cụ thể, tại phần mộ số 13, hàng 5, khu C tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5 tìm thấy một cây bút máy màu đỏ, trên thân có khắc dòng chữ Ngô Sỹ Nghĩa…

Những di vật cá nhân được tìm thấy trong các phần mộ là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu, xác minh danh tính liệt sỹ, mở thêm hướng tìm kiếm thân nhân liệt sỹ./.

Quảng Ngãi: Tìm thấy ảnh chân dung và ví da tên Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sỹ Việc bức ảnh và chiếc ví da được lưu giữ cùng hài cốt có thể là một manh mối quan trọng để thân nhân, đồng đội và người quen nhận diện, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng.