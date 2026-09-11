Hưng Yên đạt ba kết quả nổi bật trong “Chiến dịch 500 ngày đêm"

Ngày 11/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên tổ chức sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 cho biết, trong chiến dịch này, địa bàn Quân khu 3 được giao 15.529 phần mộ chưa xác định danh tính cần khai quật lấy mẫu.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, đến ngày 30/8, địa bàn Quân khu 3 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về lấy mẫu, về đích trước gần 300 ngày so với chỉ tiêu chiến dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 ghi nhận 3 kết quả nổi bật của tỉnh Hưng Yên trong thực hiện chiến dịch này gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; cơ quan thường trực đã phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp, hướng dẫn; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được quan tâm, tạo sự đồng thuận và huy động thêm được các nguồn thông tin.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 nhấn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu theo kế hoạch là kết quả quan trọng nhưng “Chiến dịch 500 ngày đêm” chưa kết thúc.

Tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia là “không để chậm thêm ngày nào" xử lý ngay những nhiệm vụ cấp bách, “làm đến đâu chắc đến đó."

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu Chiến dịch; hoàn thiện chặt chẽ các nhiệm vụ sau lấy mẫu; tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin, coi thông tin là đặc biệt quan trọng; tăng cường phối hợp với Viện Pháp Y Quân đội, Ban Chỉ đạo 515 các địa phương và các cơ quan chức năng trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xác định danh tính và tổ chức công bố kết quả, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ.

Theo Đại tá Hoàng Văn Thanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh hiện nay có tổng số 230 nghĩa trang liệt sỹ, công trình tưởng niệm có mộ liệt sỹ, với tổng số 38.413 mộ liệt sỹ trong các nghĩa trang liệt sỹ.

Trong đó, 4.356 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN trong 153 nghĩa trang liệt sỹ của 79 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 30/8, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ của 153/153 nghĩa trang liệt sỹ; đã khai quật tổng số 4.356/4.356 mộ cần lấy mẫu.

Trong đó, có 3.737 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; 619 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, đã bàn giao về Viện Pháp y Quân đội 3.737 mẫu bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định.Triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm là việc làm mới, chưa có tiền lệ.

Quá trình triển khai cần được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Một số nghĩa trang liệt sỹ đã được nâng cấp, tu bổ nhiều lần, kết cấu mộ phức tạp có từ 2 - 3 lớp vỏ mộ, xây dựng kiên cố, hài cốt liệt sỹ nằm sâu.

Nhiều hài cốt liệt sỹ nằm sâu hơn 4 m so với mặt nền nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều hài cốt liệt sỹ lệch hơn 1m so với vị trí vỏ mộ...

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn nhiều liệt sỹ hy sinh ở các chiến trường ở trong và ngoài nước chưa rõ nơi an táng.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp thông tin về nơi chôn cất của các liệt sỹ.

Đối với trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân thuộc các thành phần quy định để lấy mẫu giám định ADN, gia đình đề nghị được lấy mẫu hài cốt của mẹ liệt sỹ, hoặc hài cốt thân nhân cận huyết thống để giám định ADN, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, để đơn vị triển khai thực hiện.../.

Từ những nguồn tin quý giá đến hành trình đưa liệt sỹ trở về Các thông tin ban đầu liên quan đến các khu vực chôn cất liệt sỹ đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.