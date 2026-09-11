Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất làm 49km cao tốc nối Vành đai 5-Vùng Thủ đô

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Thành về đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh đoạn nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài-Lào Cai) đến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, doanh nghiệp này đề xuất phương án đầu tư tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh đoạn nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài-Lào Cai) đến đường vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn gồm: vốn ngân sách Nhà nước (hỗ trợ giải phóng mặt bằng) khoảng 11.000 tỷ đồng, phần vốn BT (sử dụng quỹ đất đối ứng thực hiện các dự án khác) khoảng 13.000 tỷ đồng và vốn BOT khoảng 12.000 tỷ đồng; chưa đề xuất rõ loại hợp đồng dự án PPP dự kiến áp dụng.

Phản hồi về đề xuất đầu tư trên, Bộ Xây dựng khẳng định hiện nay đơn vị này không có khả năng bố trí phần đối ứng BT thông qua quỹ đất.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết dự án do nhà đầu tư đề xuất cũng trùng với các đoạn Phú Thọ-Cổ Tiết và Cổ Tiết-Yên Bài thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây đang được Bộ Xây dựng tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Thành vừa có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh đoạn nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài-Lào Cai) đến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo phương án đề xuất, dự án được nghiên cứu trên tổng chiều dài khoảng 49km đi qua địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, quy mô 6 làn xe.

Phía Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Thành cũng nhấn mạnh việc đầu tư dự án sẽ đáp ứng 5 mục tiêu lớn gồm: Hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, đặc biệt là trục phía Tây Bắc; giảm tải hàng hoá và hành khách cho các quốc lộ hiện tại, nâng cao an toàn giao thông; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc; tăng kết nối và đồng bộ với các tuyến cao tốc hiện có và trong tương lai; đáp ứng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải quốc gia.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Thành có địa chỉ tại 212 đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội. Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu hiện tại là 6.000 tỷ đồng.

Công ty này có ngành nghề chính là dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. Ở lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp này chưa có dấu ấn nổi bật nào trên các công trình trọng điểm./.

Vì sao đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô không đầu tư theo phương thức PPP? Dự án đường Vành đai 5 có vai trò đặc biệt liên kết Thủ đô với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và đầu mối giao thông quan trọng trong toàn vùng.