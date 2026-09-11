Khảo sát mở tuyến du lịch đường thủy kết nối Hội An-Điện Bàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch thành phố và doanh nghiệp tổ chức khảo sát thực tế tuyến du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng (phường Hội An) đến điểm du lịch Đông Khương (phường Điện Bàn).

Đây là hoạt động nhằm đánh giá điều kiện thực tế để nghiên cứu khai thác tuyến du lịch đường thủy kết nối Hội An với khu vực Điện Bàn; đồng thời khảo sát khả năng kết nối các điểm đến văn hóa, làng nghề, du lịch cộng đồng và không gian sinh thái dọc hai bên sông Thu Bồn.

Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Cảng vụ Đường thủy nội địa, phường Điện Bàn, Hiệp hội Du lịch thành phố cùng các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch đường thủy nội địa.

Trong quá trình khảo sát, đoàn tập trung xem xét các điều kiện về luồng tuyến, bến bãi, phương tiện vận chuyển, khả năng bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hạ tầng phục vụ du khách tại các điểm dừng chân. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá tính khả thi, từ đó đề xuất phương án tổ chức tuyến phù hợp.

Bên cạnh các điều kiện về hạ tầng và kỹ thuật, đoàn khảo sát cũng tìm hiểu khả năng xây dựng hành trình trải nghiệm gắn với cảnh quan, văn hóa làng quê, làng nghề và đời sống cộng đồng ven sông. Tuyến Bạch Đằng-Đông Khương được kỳ vọng không chỉ tạo thêm một phương thức di chuyển mà còn hình thành sản phẩm du lịch đường thủy mang đặc trưng riêng của vùng đất Hội An-Điện Bàn.

Theo định hướng này, du khách có thể bắt đầu hành trình từ khu vực đô thị di sản Hội An, sau đó di chuyển theo dòng Thu Bồn để khám phá cảnh quan nông thôn, các làng nghề và điểm du lịch cộng đồng ở khu vực Điện Bàn. Việc kết nối bằng đường thủy sẽ mở rộng không gian trải nghiệm, đưa du khách từ khu vực phố cổ đến những vùng cảnh quan và cộng đồng ven sông.

Sông Thu Bồn có vai trò đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển của Hội An, đồng thời gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế, văn hóa của cư dân xứ Quảng. Những giá trị về cảnh quan sông nước, văn hóa làng quê, nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng vì thế có thể trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Việc khai thác tuyến du lịch đường thủy cũng được kỳ vọng góp phần phân bổ dòng khách đến các khu vực có tiềm năng, giảm sự tập trung vào một số điểm đến truyền thống, đồng thời tạo thêm cơ hội để người dân địa phương tham gia cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Chương trình khảo sát được triển khai trong khuôn khổ định hướng phát triển du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để các cơ quan chuyên môn, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức tuyến, hoàn thiện hạ tầng, bến bãi, điều kiện an toàn và các dịch vụ phục vụ du khách.

Việc từng bước hình thành tuyến du lịch đường thủy Hội An-Điện Bàn được kỳ vọng sẽ bổ sung sản phẩm mới cho hệ thống du lịch của thành phố, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị cảnh quan, văn hóa, di sản và sinh kế cộng đồng dọc sông Thu Bồn./.

Khẩn trương kiểm tra hàng loạt tuyến vận tải du lịch đường thủy trọng điểm Các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Chi cục Hàng hải và Đường thủy nội địa khẩn trương tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại địa bàn quản lý.