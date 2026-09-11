Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn bổ sung thêm hạng mục, tăng tổng mức đầu tư

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 6.559,54 tỷ đồng, tăng 808,78 tỷ đồng so với mức 5.750,76 tỷ đồng được phê duyệt trước đây.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, trong đó khoảng 2.529,05 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 4.030,49 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh là hoàn thành trong năm 2027.

Lý do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư được Bộ Xây dựng chỉ ra dự án được bổ sung nút giao liên thông với khu công nghiệp Thanh Mai-Thanh Vận tại Km18+00 và nút giao kết nối vào phường Bắc Kạn tại Km26+228. Nút giao này được thiết kế dạng kim cương, cao tốc đi trên, bố trí các làn tách, nhập kẹp sát dọc tuyến để hạn chế giải phóng mặt bằng bổ sung.

Nút giao kết nối vào phường Bắc Kạn có dạng kèn Trumpet đơn, cao tốc đi trên, tận dụng tối đa các công trình đã thi công và kết nối với phường Bắc Kạn thông qua tuyến đường đã được tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư.

Cùng với hai nút giao mới, dự án được bổ sung hệ thống giao thông thông minh trên toàn tuyến dài khoảng 28,8km gồm: hệ thống camera giám sát, phát hiện phương tiện, biển báo thông tin thay đổi, biển báo điều khiển làn xe, hệ thống truyền thông vô tuyến; hệ thống thu phí điện tử không dừng cũng được đầu tư theo phương thức thu phí kín, bố trí tại các nút giao; hệ thống kiểm soát tải trọng xe.

Mặt khác, trạm dừng nghỉ được quy hoạch tại khoảng Km23+000 bên phải tuyến và Km23+450 bên trái tuyến, với quy mô dự kiến khoảng 3ha mỗi bên. Trước mắt, dự án đầu tư các nhánh đấu nối, san lấp một phần mặt bằng để bố trí khu vực đỗ xe, sau đó bàn giao cho đơn vị quản lý tiếp tục đầu tư hoàn thiện theo hình thức xã hội hóa.

Ngoài ra, dự án cũng được bổ sung giải pháp gia cố mái taluy tại một số đoạn nền đường đào sâu, có nguy cơ mất ổn định, đá lở, đá rơi, nhằm bảo đảm an toàn công trình trong quá trình khai thác.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư), đến đầu tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 99%, tương đương 260,31/261,8ha và 28,45/28,8km, nhưng hiện trường vẫn còn một số vị trí “xôi đỗ”; một số hộ dân dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa di chuyển nhà cửa, tài sản do chưa được bàn giao tái định cư hoặc chưa xây dựng xong nơi ở mới.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 42 mũi thi công chính với khoảng 430 đầu máy, thiết bị. Lũy kế giá trị sản lượng đạt 1.586,24/4.548,815 tỷ đồng, tương đương 34,87% giá trị hợp đồng.

Ngoài vướng mắc mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn về bãi đổ thải, nguồn vật liệu xây dựng, biến động giá nhiên liệu, vật liệu; trong khi việc huy động máy móc, thiết bị của một số nhà thầu còn chậm, công địa thi công manh mún, ảnh hưởng đến dây chuyền thi công đồng bộ./.

Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn có tổng chiều dài tuyến khoảng 28,8km. Trong đó, tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn dài khoảng 28,4km; đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km. Tuyến cao tốc này được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến nối đầu tư bề rộng nền đường 12m. Dự án có tổng mức đầu tư 6.559,54 tỷ đồng, được khởi công ngày 15/3/2025, hoàn thành trong năm 2027.

Cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn: Gỡ “nút thắt” mặt bằng, đào đắp đất và bãi đổ thải Dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn chỉ có thể thông xe vào cuối năm nay nếu địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý 1/2026 và tìm được các vị trí đổ thải đất đá.