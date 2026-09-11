Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, cho hay thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức vào chiều 11/9.

Theo ông Tân, phương án ban đầu của thành phố Huế là bố trí kinh phí mua sách giáo khoa để học sinh mượn, hình thành tài sản công và tái sử dụng qua các năm học.

Qua khảo sát ban đầu, nhu cầu mượn sách của toàn thành phố trong năm học này là 133.734 bộ, với kinh phí dự kiến khoảng 28,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên trước thềm năm học mới, sau khi rà soát lại, số học sinh có nhu cầu mượn sách giảm còn 52.824 bộ. Nhu cầu mua sách vì vậy giảm khoảng 15,9 tỷ đồng, xuống còn khoảng 12,3 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Tân, ngày 10/9, Thường vụ Thành ủy Huế đã họp và quyết định thống nhất lùi thời gian thực hiện miễn đại trà sách giáo khoa phổ thông, đảm bảo chống lãng phí khi việc sử dụng ngân sách để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng hằng năm.

Cụ thể, thành phố tạm dừng không tiếp tục mua sắm gói 12,3 tỷ đồng, chuyển sang giải pháp hỗ trợ linh hoạt và yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo căn cứ Thông báo kết luận số 467/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ phối hợp làm việc, đề nghị Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai ngay việc tập trung nguồn sách đảm bảo đủ để phụ huynh, học sinh có nhu cầu mua tại tất cả hiệu sách, đơn vị phân phối tại địa bàn thành phố Huế trước thời điểm 15/9 theo như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đồng bào khu vực miền núi, thành phố thực hiện hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác theo quy định.

Thành phố Huế khẳng định việc điều chỉnh phương thức thực hiện trong năm học 2026-2027 không làm thay đổi mục tiêu bảo đảm quyền được học tập của học sinh và ưu tiên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi chương trình, sách giáo khoa được xác định ổn định, thành phố sẽ xem xét bố trí ngân sách thực hiện việc mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và sử dụng lâu dài theo đúng Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông rà soát, đối chiếu số lượng sách giáo khoa còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách; xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa; thống kê số sách còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Các sở phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số sách giáo khoa còn thiếu; hướng dẫn cơ sở giáo dục khai thác sách giáo khoa tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được; cung cấp địa chỉ và hướng dẫn học sinh, phụ huynh sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, báo cáo tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành sách giáo khoa tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các sở giáo dục và đào tạo xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng./.

Huế: Khoảng 21% học sinh chưa có sách giáo khoa sau khai giảng Trong thời gian chờ sách, ngành giáo dục Huế yêu cầu các trường tổ chức dạy và học bình thường, hướng dẫn học sinh, phụ huynh khai thác kho học liệu số do NXB Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí.