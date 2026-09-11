Hà Nội: Thực hư thông tin 'trường mầm non vừa sửa xong một tuần đã sập'

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng Trường Mầm non Sơn Ca B, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội “vừa sửa xong một tuần đã đổ sập” là chưa chính xác.

Theo chính quyền địa phương, sự cố xảy ra đối với khung mái bạt che ngoài sân trường do ảnh hưởng của dông lốc, mưa lớn, không phải công trình trường học bị sập.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc, khoảng 14 giờ 30 ngày 10/9, trên địa bàn xuất hiện dông lốc kèm mưa lớn. Thời tiết bất thường khiến khung mái bạt che được lắp dựng ngoài sân Trường Mầm non Sơn Ca B bị ảnh hưởng, phần mái bị tốc, rách và khung bị hư hỏng.

Sự cố không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến hoạt động bên trong nhà trường.

Ngay sau khi xảy ra, nhà trường đã tổ chức xử lý, dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng trong tối cùng ngày. Sáng 11/9, trường vẫn đón trẻ và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục bình thường.

Chính quyền xã Đa Phúc cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt là những hạng mục ngoài trời, cây xanh và khu vực có nguy cơ mất an toàn nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc.

Trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đề nghị người dân, phụ huynh tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng gây hiểu nhầm và tâm lý lo lắng không cần thiết.

Việc làm rõ bản chất sự cố nhằm cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ tới phụ huynh và người dân, đồng thời khẳng định nhà trường đã kịp thời khắc phục, bảo đảm an toàn cho trẻ và duy trì hoạt động bình thường./.

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