Lâm Đồng: Đèo D’Ran thông tuyến trở lại sau nhiều giờ đóng do sạt lở

Sáng 12/9, Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đèo D’Ran trên tuyến Quốc lộ 20 đã thông tuyến trở lại sau 1 đêm bị đóng đèo do đất đá trôi xuống mặt đường vì mưa lũ tại nhiều vị trí.

Trước đó 11/9, một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra trên đèo D'Ran tại Km263+900 thuộc Quốc lộ 20 (tuyến đường huyết mạch nối trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với đô thị Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Khánh Hòa).

Sự cố khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt hoàn toàn đối với xe ôtô.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên-Đà Lạt (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng nhiều ngày qua, vào khoảng 21 giờ đến 22 giờ ngày 11/9, một khối lượng lớn đất đá từ ta luy dương cùng cây cối và nước đổ sập xuống mặt đường đèo D'Ran. Vị trí sạt lở nằm cách khu vực Cầu Đất (Đà Lạt) khoảng 6km.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có xe máy lưu thông xen kẽ qua đoạn sạt lở, còn các loại xe ô tô phải quay đầu tìm lộ trình thay thế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Tổ Cảnh sát giao thông số 5 (Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên-Đà Lạt) đã nhanh chóng phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã D'Ran và phường Xuân Trường (thành phố Đà Lạt) có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, lực lượng chức năng đã tiến hành giăng dây, đặt biển cấm tạm thời toàn bộ các phương tiện lưu thông qua đèo D'Ran ở cả hai hướng từ Phan Rang lên Đà Lạt và ngược lại.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương huy động nhân lực và máy móc chuyên dụng đến hiện trường để giải phóng đất đá, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Đến sáng 12/9, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường đã cơ bản xử lý xong, tuyến đường trên đã thông tuyến, đi vào hoạt động bình thường.

Đèo D'Ran là tuyến giao thông đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáng chú ý, vị trí sạt lở lần này nằm rất gần khu vực cầu Treo (Km262+400 đến Km262+530), nơi từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng với hơn 60.000m³ đất đá vào đêm 28/10/2025.

Trong sự cố cuối năm 2025, tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và chi 5 tỷ đồng để khắc phục, khiến tuyến đèo bị chia cắt kéo dài hơn 40 ngày, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế của người dân trong vùng./.

Cận cảnh công trình khắc phục sạt lở đèo D’Ran dang dở trước mùa mưa Dù đã qua 6 tháng kể từ khi UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí kinh phí xây dựng xử lý khắc phục sự cố nhưng đến nay đoạn sạt lở trên tuyến đèo D’Ran vẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.