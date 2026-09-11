Bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN

Ngày 11/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cao Bằng tổ chức bàn giao 382 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, đây là đợt bàn giao thứ 3 của tỉnh Cao Bằng trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Toàn bộ 382 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được lấy từ các mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Nghĩa trang liệt sỹ Đông Khê có 213 mẫu, Nghĩa trang liệt sỹ Hòa An 152 mẫu, Nghĩa trang liệt sỹ Nguyên Bình 11 mẫu và Nghĩa trang liệt sỹ Thông Nông 6 mẫu.

Tỉnh Cao Bằng có 14 nghĩa trang liệt sỹ với 2.863 phần mộ, trong đó có 670 phần mộ liệt sỹ cần xác định danh tính tại 9 nghĩa trang. Ngay sau khi Chiến dịch được phát động, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động đồng bộ các lực lượng, triển khai nghiêm túc.

Đến ngày 31/8, Tổ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 670/670 phần mộ liệt sỹ, đạt 100% kế hoạch. Qua đó thu được 590 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, phục vụ công tác xét nghiệm ADN.

Để bảo đảm kết quả giám định có độ chính xác cao, công tác lấy mẫu, lập hồ sơ, bảo quản, niêm phong, vận chuyển và bàn giao được Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai theo đúng quy trình.

Hồ sơ, biên bản, danh sách mẫu, sơ đồ vị trí mộ, danh sách vị trí mộ đã lấy mẫu cùng các phiếu lấy mẫu hài cốt liệt sỹ được bàn giao chặt chẽ.

Kết quả giám định ADN sẽ được các cơ quan chức năng đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ để xác định danh tính, góp phần cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc./.

Từ những nguồn tin quý giá đến hành trình đưa liệt sỹ trở về Các thông tin ban đầu liên quan đến các khu vực chôn cất liệt sỹ đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.

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