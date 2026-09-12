Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Lễ công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh diễn ra sáng ngày 19/9 tại Hội trường Tỉnh ủy.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khẳng định ý nghĩa quan trọng của sự kiện trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh, giới thiệu các giá trị truyền thống, thành tựu phát triển và hình ảnh Bắc Ninh-Kinh Bắc tới đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp, bạn bè trong nước, quốc tế, Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày thành lập thành phố ở nhiều địa bàn.

Trong ngày 19/9 sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng như: Tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại tại không gian sảnh ngoài Hội trường Tỉnh ủy, trong đó điểm nhấn là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng.

Từ 9h30-10h20 ngày 19/9/2026 (thứ Bảy), tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh sẽ long trọng diễn ra Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh.

Chương trình được tổ chức trực tiếp, đồng thời truyền hình trực tiếp trên VTV1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; trực tuyến trên màn hình Led lớn tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Từ 20h đến 21h45 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc – Vươn cao thời đại.” Ngay sau đó là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.

Các hoạt động hưởng ứng, chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh được tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến các xã, phường, thôn, tổ dân phố; tập trung cao điểm trong tháng Chín và tiếp tục triển khai đến hết tháng 10/2026, một số hoạt động kéo dài đến hết năm 2026.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ, khẩu hiệu chào mừng; tuyên truyền, vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/10.

Tổ chức gắn biển, khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm, công trình tiêu biểu có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội. Đặc biệt, ngày 16/9/2026, tỉnh tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án trọng điểm chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội; các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Bắc Ninh; Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay” tại Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh; trưng bày tư liệu với chủ đề “Bắc Ninh - Hội tụ truyền thống, kiến tạo tương lai” từ ngày 15/9 đến ngày 30/9 tại Thư viện tỉnh.

Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động và chiếu phim phục vụ Nhân dân; ưu tiên các địa bàn được thành lập phường, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu công nghiệp và địa bàn còn khó khăn; tổ chức các hoạt động sáng tác, giới thiệu, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhất là các ca khúc mới về thành phố Bắc Ninh.

Tổ chức Giải vô địch và vô địch trẻ Sambo quốc gia từ ngày 10/9 đến ngày 18/9/2026; Giải vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia từ ngày 20/9 đến ngày 28/9/2026; Giải Vật dân tộc quốc gia trong tháng 10/2026; các giải Điền kinh, Cầu lông, Quần vợt trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ I năm 2026.

Tổ chức Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc-Bắc Ninh 2026 từ ngày 16/9 đến hết ngày 22/9/2026 tại Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh, giá trị lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh-Kinh Bắc cùng các sản phẩm, điểm đến, tour, tuyến du lịch tiêu biểu trên địa bàn./.

Đồng loạt khởi công, khánh thành 8 dự án chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh Chuỗi dự án được triển khai đồng thời nhằm bổ sung không gian phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống.