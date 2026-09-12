Trường phổ thông tại Hà Nội sử dụng robot làm lễ tân chào đón học sinh mỗi ngày

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu vừa chính thức ra mắt Flamy - robot lễ tân ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhân sự kiện kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường.

Theo đó, đây là cơ sở giáo dục tiên phong trong việc đưa robot lễ tân AI vào vận hành thường nhật, không phải chỉ trưng bày trong một sự kiện mà làm việc thật ở sảnh trường mỗi ngày.

Robot Flamy được thiết kế riêng cho môi trường học đường, có khả năng nhận diện và chào đón khách từ khoảng cách 0,5 – 1,5m, hỗ trợ check-in tự động qua mã QR. Robot có thể đọc thẻ RFID để nhận diện thẻ của học sinh, cán bộ, giáo viên để phục vụ các nghiệp vụ nhận diện tại sảnh; nhận diện khuôn mặt và ghi nhớ khách đã đăng ký để chào đúng tên trong những lần đến sau. Màn hình đầu thể hiện trạng thái cảm xúc, tạo tương tác gần gũi với học sinh.

Robot sử dụng hội thoại tiếng Việt, trả lời bằng giọng nói tự nhiên, không giới hạn trong tập câu hỏi cố định. Cấu hình được thêm ngoại ngữ để đón đoàn khách quốc tế.

Robot cũng được kết nối đặt lịch của trường, tích hợp bản đồ khuôn viên để chỉ đường tới các phòng chức năng cũng như trò chuyện và giải đáp thông tin về nhà trường nhờ công nghệ AI; tự đi và phát thông báo tại các khu vực chỉ định.

Toàn bộ lớp trí tuệ của robot — giọng nói và hội thoại tiếng Việt, kho tri thức về nhà trường, nền tảng điều phối và giám sát trên cloud, cùng phần mềm tích hợp riêng cho Nguyễn Siêu đều được phát triển tại Việt Nam. Robot không nói tiếng Việt bằng bản dịch máy mà được huấn luyện theo đúng cách nhà trường gọi tên các phòng ban, khối lớp và hoạt động của mình.

Nhà trường giới thiệu các chức năng của robot với các em học sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Ngay trong buổi ra mắt, học sinh đã vô cùng hào hứng khi robot có thể chào hỏi, phát nhạc, hát, kể chuyện, đọc câu đố… theo đề nghị của học sinh.

Đại diện nhà trường cho hay sự xuất hiện của robot Flamy mang nhiều ý nghĩa, không chỉ là một vị trí lễ tân, đưa công nghệ vào phục vụ học đường. Khi công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang phát triển tốc độ cao từng ngày, việc đặt một robot AI ở nơi học sinh đi qua mỗi sáng là cách nhanh nhất để công nghệ chuyển từ khái niệm trong sách giáo khoa thành một thứ các em chạm được, hỏi được và quan sát được.

Robot cũng là “phòng thí nghiệm sống”, học liệu “sống” cho môn Tin học, STEM, hướng nghiệp: một hệ thống thật với cảm biến, bản đồ, thuật toán điều hướng — thay cho mô hình mô phỏng. Từ đó khơi gợi và nuôi dưỡng cảm hứng nghề nghiệp định hướng công nghệ cao cho các em học sinh ngay từ bậc phổ thông – lĩnh vực có vai trò then chốt trong sự phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển mới nhưng đang thiếu nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là một trong những bước đi cụ thể của nhà trường nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có yêu cầu đưa giáo dục STEM, AI vào trường học, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ, STEM theo Nghị quyết 57.

Bên cạnh đó, trong năm học này, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu cũng ra mắt hàng loạt câu lạc bộ từ nghệ thuật, âm nhạc đến võ thuật, thể thao, tranh biện… nhằm hướng đến phát triển toàn diện cho học sinh.

Cũng trong lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, nhà trường ra mắt hồi ký "Ý chí và con đường" của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh – người sáng lập trường. Cuốn sách là nơi Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh gửi gắm những trải nghiệm, suy tư và tâm huyết trong suốt hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục và với ngôi trường mà mình đã góp phần gây dựng./.

Đưa STEM vào trường học - bước chuẩn bị nhân lực cho kỷ nguyên công nghệ số Việc đưa STEM vào giáo dục phổ thông đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết thông qua những tiết học STEM, chương trình ngoại khóa lồng ghép kiến thức về STEM hay những cuộc thi về STEM.