Nghệ An: Hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với cô giáo phải cắt bỏ một chân

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Minh Sinh thông tin chỉ sau 3 ngày phát động đã có gần 9.000 lượt người chia sẻ với cô Hiền sau vụ tai nạn, tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Đây là tình cảm, sự sẻ chia rất lớn của các tổ chức, cá nhân dành cho cô Hiền.

Sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên giúp cô vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước, đồng thời hy vọng cô Hiền giữ tinh thần lạc quan, tập trung điều trị, từng bước phục hồi sức khỏe.

Trước đó, vào ngày 28/8, tại điểm lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn (cũ), nay là Trường mầm non Nghĩa Hành, cô giáo Hoàng Thị Hiền khi phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi chạy ra đường và có nguy cơ bị tai nạn giao thông, cô đã lao ra ngăn cháu bé và không may bị xe tải cán qua hai chân.

Vụ tai nạn khiến cả hai chân cô Hiền bị thương nặng. Một chân bị hoại tử, không thể bảo tồn, các bác sỹ buộc phải cắt bỏ để cứu tính mạng cô giáo.

Từ một giáo viên mầm non luôn gắn bó với trẻ nhỏ, cô giáo Hiền bất ngờ phải đối diện với những ngày tháng điều trị kéo dài và hành trình tập thích nghi với cuộc sống khi mất một chân.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô giáo Hiền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động, tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Số tiền hơn 2 tỷ đồng được gần 9.000 lượt người chung tay hỗ trợ không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất trong lúc cô Hiền cần điều trị, mà còn cho thấy sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với một cô giáo đã gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ./.

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