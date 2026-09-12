Ra mắt cuộc thi về kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học VioSkills

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục trực tuyến VioEdu (Tập đoàn FPT) đã phát động chuỗi sân chơi trực tuyến VIO năm học 2026-2027 với nhiều điểm mới.

Theo đó, Violympic năm học 2026-2027 gồm 6 môn thi: Toán, Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, với phạm vi khối lớp khác nhau theo từng môn. Trong đó, Tiếng Anh là môn thi mới, dành cho học sinh lớp tiểu học, phù hợp với định hướng tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Nghị quyết 71-NQ/TW.

Ban tổ chức cũng ra mắt VioSkills là sân chơi mới, đưa học sinh tiểu học vào hành trình rèn luyện kỹ năng sống, bao gồm năng lực số, văn hóa học đường, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao thông và kỹ năng tự phòng vệ.

Ma trận đề thi và học liệu được xây dựng đề thi được thiết kế bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Cùng với Violympic và VioSkills là các sân chơi trực tuyến khác trong hệ thống VIO. Sao nhí thông minh (VioKids) là sân chơi dành cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi, với nội dung bám sát định hướng chương trình giáo dục mầm non, tập trung rèn luyện 7 nhóm năng lực tư duy cho trẻ. Vio Global Champion là sân chơi Toán học quốc tế bằng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 8, có sự bảo trợ chuyên môn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. VioExam là nền tảng luyện thi và thi thử trực tuyến dành cho bậc trung học phổ thông, bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp, đồng thời hỗ trợ học sinh tra cứu điểm và gợi ý lựa chọn trường, nguyện vọng.

Từ ngày 15/8, học sinh trên toàn quốc có thể bắt đầu đăng ký và luyện tập trên các sân chơi theo lịch và thể lệ cụ thể của từng chương trình. Phụ huynh, học sinh và các nhà trường có thể tìm hiểu thể lệ chi tiết và tham gia sân chơi Sao nhí thông minh bằng cách tải ứng dụng VioKids, tham gia hệ thống đấu trường VioEdu và VioSkills tại địa chỉ vio.edu.vn hoặc VioEdu; tham gia sân chơi Violympic tại địa chỉ violympic.vn; tham gia sân chơi Toán học quốc tế Vio Global Champion tại địa chỉ vio-global.com; ôn luyện thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa chỉ: exam.vio.edu.vn.

Tại lễ phát động, ban tổ chức trao giải cho đoàn học sinh Myanmar tại đạt kết quả cao khi tham gia cuộc thi Toán học quốc tế Vio Global Champion 2025–2026 cũng như các thí sinh Việt Nam đoạt kết quả xuất sắc trong cuộc thi./.

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí Thường vụ Thành ủy Huế quyết định lùi thời gian thực hiện miễn đại trà sách giáo khoa phổ thông, đảm bảo chống lãng phí khi việc sử dụng ngân sách để mua SGK cho học sinh mượn sử dụng hằng năm.