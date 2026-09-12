Khởi công dự án 2.850 tỷ đồng xây dựng đường bên và các cầu vượt dọc sông Hồng

Ngày 12/9, tại phường Sơn Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, chủ đầu tư dự án, cho biết dự án có tổng mức đầu tư 2.850 tỷ đồng với thời gian thực hiện đến năm 2028. Dự án đi qua địa bàn 11 xã, phường gồm: Văn Giang, Mễ Sở, Triệu Việt Vương, Châu Ninh, Khoái Châu, Chí Minh, Đức Hợp, Hiệp Cường, Sơn Nam, Phố Hiến và Hồng Châu.

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp III với tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 55,68km; trong đó, tổng chiều dài đường bên khoảng 46,55km, cùng hệ thống cầu vượt ngang, cầu vượt dân sinh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Với các cầu vượt trên tuyến, dự án đầu tư 4 cầu vượt ngang với quy mô rộng 9m và 9 cầu vượt dân sinh phục vụ xe máy, xe thô sơ và người đi bộ. Hai cầu Liên Nghĩa có chiều dài hơn 57m và cầu Nghi Xuyên có chiều dài hơn 105m được xây dựng mới, thiết kế đồng bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối giao thông dọc tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Quang Hưng nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân. Với tinh thần đó, tỉnh Hưng Yên đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Tuyến chính có chiều dài gần 56km, quy mô chủ yếu là đường cấp II đồng bằng, tổng mức đầu tư 9.275 tỷ đồng. Đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một trục phát triển mới dọc sông Hồng, góp phần tăng cường liên kết vùng, kết nối các không gian văn hóa, lịch sử, du lịch; tạo điều kiện phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Để tuyến chính phát huy đầy đủ hiệu quả đầu tư, việc xây dựng đồng bộ hệ thống đường bên và các cầu vượt là hết sức cần thiết. Công trình góp phần nâng cao năng lực khai thác của tuyến chính; tăng cường kết nối với các tuyến đường hiện hữu, khu dân cư và khu vực sản xuất; đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương có dự án đi qua.

Với yêu cầu công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 bám sát dự án, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Các địa phương có dự án đi qua tập trung quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công; đồng thời thực hiện theo quy định các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các địa phương, giải quyết công việc theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Bên cạnh đó, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát huy động máy móc, trang thiết bị hiện đại và bố trí nhân lực thực hiện; đảm bảo chất lượng, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra./.

Hà Nội tăng tốc các dự án cầu vượt sông Hồng, phấn đấu về đích trước APEC 2027 Đến cuối tháng Tám, thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng cùng các tuyến Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4-Vùng Thủ đô và Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai.