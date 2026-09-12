Quảng Ninh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 2026

Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên Quảng Ninh vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã.

Mặc dù địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, kiện toàn bộ máy và cơ chế phân bổ nguồn lực, song tiến độ triển khai thực tế vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố, tính đến giữa tháng Tám, địa phương mới phân bổ chi tiết được hơn 881 tỷ đồng (đạt 36,7% kế hoạch vốn 2.400 tỷ đồng) và chưa phát sinh giải ngân.

Nguyên nhân chủ yếu do chất lượng chuẩn bị đầu tư chưa đồng đều, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa thường xuyên, công tác lồng ghép nguồn vốn chưa hiệu quả và một số cán bộ cấp xã còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Để khắc phục hạn chế này, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu toàn hệ thống chuyển mạnh từ tư duy "chuẩn bị" sang "tổ chức thực hiện", lấy tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ cải thiện đời sống nhân dân làm thước đo. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ và chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cấp dưới.

Mọi nhiệm vụ, dự án cấp bách trong năm 2026 phải được rà soát, phân công theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tiến độ giải ngân phải được lập chi tiết cho từng tháng, từng quý gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể.

Đáng chú ý, Quảng Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm mục tiêu giảm tối thiểu 30% số lượng công trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2021-2025. Việc tinh giảm này nhằm tránh phân tán nguồn vốn, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực.

Năm 2026 được xác định là năm nền tảng quyết định việc thực hiện mục tiêu đến năm 2029 có 24/24 xã, đặc khu đạt chuẩn nông thôn mới (gồm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại) và đến năm 2030 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời duy trì thành quả không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều quốc gia. Việc siết chặt kỷ luật và quyết liệt giải ngân vốn là giải pháp quan trọng để địa phương hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra./.

Lào Cai: Đến ngày 30/9 giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch vốn đầu tư công Để đạt mục tiêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn; xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết theo từng tuần trong tháng 9.

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