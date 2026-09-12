VPBank chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị chốt 25/9 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9.

Theo phương án tăng vốn đợt 1, VPBank dự kiến phát hành hơn 2,066 tỷ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 20.660 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 26,04104%, tức cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận thêm 2.604.104 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Việc tăng vốn nhằm củng cố nền tảng tài chính, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn, an toàn hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Sau khi hoàn thành cấu phần 1, VPBank sẽ triển khai phương án phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó đưa vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng.

Đây là đợt tăng vốn điều lệ đầu tiên trong năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông 2026 thông qua.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, VPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 34.934 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.880 tỷ đồng, tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm là 41.323 tỷ đồng, kết thúc 6 tháng, VPBank đã hoàn thành 45,7% mục tiêu đề ra./.

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