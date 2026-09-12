Nam A Bank huy động thành công 30 triệu USD vốn quốc tế từ Proparco

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank ) vừa ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 30 triệu USD với Công ty Xúc tiến và Hợp tác Kinh tế vì Phát triển (Proparco) thuộc sở hữu của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội.

Nguồn vốn tài trợ có thời hạn 5 năm này là đòn bẩy quan trọng giúp Nam A Bank mở rộng danh mục tín dụng xanh, tiếp sức cho các doanh nghiệp và dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, nguồn vốn 30 triệu USD từ Proparco được ưu tiên phân bổ cho các lĩnh vực trọng tâm bao gồm dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các công trình xanh.

Sự kiện lần này là bước đi nhằm cụ thể hóa cam kết được hai bên xác lập trong Biên bản ghi nhớ ký vào tháng 3/2026 tại Paris (Pháp) sau khi Proparco hoàn thành các quy trình đánh giá, thẩm định trực tiếp và nhận biết khách hàng (KYC) đối với Nam A Bank. Đây cũng được xem là kết quả cụ thể đầu tiên nằm trong sáng kiến "Cộng đồng tài chính xanh" do Nam A Bank khởi xướng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết: "Khoản tài trợ 30 triệu USD là minh chứng cho niềm tin của định chế tài chính phát triển hàng đầu châu Âu vào năng lực quản trị của ngân hàng. Nam A Bank kiên định thực thi chiến lược dựa trên hai trụ cột 'Số hóa và Xanh hóa' để biến các nguồn lực tài chính quốc tế thành các giải pháp tín dụng thiết thực, chi phí hợp lý, giúp khách hàng - đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các mô hình nông nghiệp bền vững - nâng cao năng lực cạnh tranh và bứt phá thị trường."

Trong khi đó, bà Jean-Benoit Du Chalard, Giám đốc khu vực Bắc và Đông Nam Á của Proparco cũng chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng công bố mối hợp tác có tầm ảnh hưởng lớn này, được ký kết hôm nay tại Việt Nam. Khoản tín dụng với 100% dành cho mục tiêu khí hậu này phản ánh tham vọng chung của chúng tôi trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại một quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hiểm họa khí hậu"./.

Cơ quan Phát triển Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam trên lộ trình giảm phát thải carbon Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã đồng hành cùng Việt Nam phát triển trong suốt 30 năm qua. Gần một phần ba dân số Việt Nam đã được hưởng lợi từ các dự án được AFD hỗ trợ.