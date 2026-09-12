TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.161 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank, mã TPB) đã nhận được công văn số 8301/NHNN-QLGS ngày 10/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 4.161 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TPBank thông qua ngày 24/4/2026. Theo phương án đã được cổ đông phê duyệt, TPBank sẽ phát hành hơn 416 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Về kết quả kinh doanh, TPBank ghi nhận những con số khả quan trong nửa đầu năm 2026, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.668 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 9,62% và tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 1,5%.

Ngân hàng cho biết nguồn vốn tăng thêm sẽ được ưu tiên cho ba mục đích: đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới kinh doanh; bổ sung vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh; và bổ sung vốn hoạt động, phát triển dịch vụ cùng các hoạt động phi tín dụng. Việc tăng vốn điều lệ cũng giúp TPBank duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức cao, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới./.

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.300 tỷ đồng trong năm 2026, cùng kế hoạch nâng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng hoạt động và tăng cường năng lực tài chính.