Việt Nam thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư với các đối tác Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư và huy động nguồn lực cho phát triển, trong đó có cuộc làm việc với Tập đoàn Rothschild & Co và tham dự Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 11/9, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã làm việc với lãnh đạo Rothschild & Co, tập đoàn tư vấn tài chính độc lập có hơn 200 năm lịch sử có trụ sở tại Paris và mạng lưới khoảng 1.600 chuyên gia tại hơn 40 quốc gia. Bộ phận Tư vấn quốc gia của tập đoàn hiện tư vấn cho hơn 45 chính phủ và từng 3 lần được International Financing Review vinh danh là “Ngân hàng Tư vấn Chính phủ của Năm."

Tại buổi làm việc, Rothschild & Co đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam và đề xuất 5 lĩnh vực hợp tác tiềm năng, gồm đẩy nhanh lộ trình đạt xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư; mở rộng, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư quốc tế; phát triển thị trường vốn trong nước; khai thác giá trị tài sản nhà nước và huy động vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm (đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII); hỗ trợ cải cách tài khóa và thuế, bao gồm triển khai Trụ cột 2 (thuế tối thiểu toàn cầu) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, các đề xuất của Rothschild & Co rất phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, theo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, mục tiêu là tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải trên 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong đó nguồn vốn đầu tư công chiếm 1/5, với mục tiêu chỉ số ICOR là 4,5-4,8. Như vậy số tiền cần huy động gấp đôi giai đoạn 2020-2025. Do đó, huy động vốn trên thị trường trái phiếu là một trong những cấu phần hết sức quan trọng phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Muốn huy động vốn với chi phí hợp lý, hiệu quả, thì hệ số tín nhiệm quốc gia rất quan trọng. Việt Nam đang phối hợp rất chặt chẽ với 3 tổ chức Moody’s, Fitch và S&P.

Về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp này nhằm đảm bảo hiệu quả của khối doanh nghiệp này. Bộ Tài chính đang triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Hiện Việt Nam có 857 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 500 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Việt Nam đang xem xét những doanh nghiệp nào cần giữ cổ phần chi phối, giữ cổ phần hoặc bán hết.

Bộ trưởng đề nghị Rothschild & Co phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước để xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, ngoài doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đang đặt vấn đề về nâng cao hiệu quả khối tài sản công, đặc biệt là tài sản nhà và đất.

Bộ Tài chính cũng đặt vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng khuôn khổ pháp lý, công khai, minh bạch, dễ dự đoán nhằm thu hút nhiều hơn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như đẩy mạnh đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Pháp là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam bước vào thị trường châu Âu với sức mua cao. Doanh nghiệp Pháp có một số thế mạnh như năng lượng (điện sạch), dầu khí, hệ thống đường sắt (bao gồm đường sắt tốc độ cao), công nghệ vũ trụ, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI). Hai bên có thể phối hợp để phát huy những thế mạnh và bù đắp những hạn chế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (ngồi thứ ba từ trái sang) làm việc với Tập đoàn Rothschild & Co. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, chiều 10/9, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã tham dự Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam-Pháp do Bộ Tài chính Việt Nam và MEDEF International đồng tổ chức. Diễn đàn có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tại phiên thảo luận do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt Benoît Clocheret đồng chủ trì, lãnh đạo các doanh nghiệp và tập đoàn hai nước đã tập trung trao đổi về 5 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, hạ tầng, hàng không-vũ trụ, năng lượng và y tế-hóa chất-dược phẩm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữ vai trò quan trọng, với cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hàng không-vũ trụ, dược phẩm-y tế, năng lượng, hạ tầng, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Pháp đầu tư và hoạt động ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Ngoại thương và Sức hấp dẫn Pháp Nicolas Forissier cùng ông Benoît Clocheret đã chứng kiến lễ trao 8 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp, tập đoàn hai nước trong các lĩnh vực hóa chất, năng lượng, hàng không, công nghệ thông tin và y tế./.

Pháp đứng thứ 16/154 quốc gia và vùng lãnh thổ về đầu tư tại Việt Nam Đến ngày 31/8/2026, Pháp có 749 dự án vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 4,01 tỷ USD và Việt Nam có 20 dự án đầu tư với hai lượt điều chỉnh vốn tại Pháp với tổng vốn đăng ký 39,18 triệu USD.