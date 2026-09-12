Cuba mở rộng việc sử dụng ngoại tệ cho các doanh nghiệp tư nhân

Chính phủ Cuba vừa thông qua 2 nghị quyết của Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) và Bộ Kinh tế và Kế hoạch về việc mở rộng quyền của doanh nghiệp tư nhân để mở tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ và nhận tiền gửi bằng tiền mặt, cũng như có thể thực hiện thanh toán trực tiếp ra nước ngoài để nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng như các giao dịch khác.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, các quy định mới cho phép cá nhân và pháp nhân có thể mở tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng Cuba mà không cần sự cho phép trước của BCC.

Theo các quy định này, chủ tài khoản sẽ chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện, và các tổ chức ngân hàng phải áp dụng các thủ tục kiểm soát tương ứng để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, cùng các tội phạm khác.

Đối với các công ty tư nhân, một trong những thay đổi chính là khả năng chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt bằng ngoại tệ theo yêu cầu của khách hàng.

Các công ty tư nhân cũng sẽ có thể nhận thu nhập từ xuất khẩu, thương mại điện tử và chuyển khoản từ nước ngoài, cũng như tiền gửi bằng tiền mặt bằng các loại tiền tệ được BCC chấp nhận.

Trong số các giao dịch được phép còn có việc bán hàng hóa và dịch vụ cho người sử dụng và người được nhượng quyền của Đặc khu phát triển Mariel và cho các thực thể được phép tiến hành thương mại bán lẻ và bán buôn bằng ngoại tệ.

Quy định cũng mở rộng khả năng thanh toán trong Cuba bằng ngoại tệ, cả để mua hàng hóa và dịch vụ và để chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ do các công ty tư nhân và cá nhân khác nắm giữ.

Các tài khoản này cũng có thể được sử dụng để bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái và cho một số khoản thanh toán ở nước ngoài hoặc rút tiền mặt liên quan đến việc đi du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, quy định này đặt ra một hạn chế quan trọng: việc rút tiền mặt bằng ngoại tệ sẽ phụ thuộc vào khả năng cung cấp của ngân hàng và chính sách thương mại của họ.

Khung pháp lý mới mở rộng không gian cho khu vực tư nhân để hoạt động với ngoại tệ, vào thời điểm nền kinh tế Cuba tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu ngoại tệ, khó khăn trong nhập khẩu và sự mất giá mạnh của đồng nội tệ peso, cũng như các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng từ Mỹ.

Các quy định mới là một phần của quá trình chuyển đổi kinh tế được chính phủ Cuba công bố vào tháng 6 vừa qua, khi phê duyệt gói 176 biện pháp cập nhật nhằm phân quyền nền kinh tế và giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà Cuba đang phải đối mặt./.

Chính phủ Cuba tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân Cuba mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp tư nhân, thiết lập quy định thương mại mới nhằm phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn.