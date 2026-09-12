Kỳ vọng Fed tăng lãi suất giúp đồng USD củng cố sức mạnh

Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với những diễn biến trái chiều.

Đồng USD ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên cuối tuần nhờ dữ liệu lạm phát củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách, song đồng bạc xanh gần như đi ngang khi tính chung cả tuần.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/9, chỉ số đồng USD (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, nhích nhẹ 0,1% lên mức 99,13. Động lực chính hỗ trợ đồng USD trong phiên này là báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2027 của Mỹ.

Số liệu cho thấy cả CPI toàn phần và CPI lõi đều tăng nhanh hơn dự báo so với tháng trước đó, qua đó củng cố đáng kể khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 15-16/9 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, tâm điểm thực sự của thị trường ngoại hối tuần qua lại thuộc về đồng yen Nhật. Đồng tiền này đã tăng giá so với USD trong phiên cuối tuần, qua đó ghi nhận chuỗi hai tuần tăng giá liên tiếp đầu tiên kể từ đầu tháng 5/2026. Tỷ giá USD/yen đã lùi 0,5% xuống 153,72 yen đổi 1 USD trong phiên này và giảm 1,6% tính chung cả tuần.

Đà phục hồi mạnh mẽ của đồng yen phản ánh niềm tin ngày càng lớn của thị trường vào việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ quyết định tăng chi phí đi vay trong cuộc họp ngày 18/9. Niềm tin này càng được củng cố sau khi dữ liệu công bố hôm 11/9 cho thấy Chỉ số Giá hàng hóa doanh nghiệp (CGPI) của Nhật Bản trong tháng 8/2026 tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo và cho thấy chi phí nhập khẩu leo thang đang thẩm thấu trực tiếp vào lạm phát trong nước.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng DBS lưu ý thị trường gần như tin tưởng tuyệt đối triển vọng BoJ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Dù vậy, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý xem liệu cơ quan này có phát đi tín hiệu về một lộ trình thắt chặt linh hoạt, phụ thuộc vào dữ liệu, hay sẽ cam kết thực hiện các đợt tăng lãi suất liên tiếp.

Tại châu Âu, đồng euro cũng khép lại tuần giao dịch với mức giảm 0,2% sau khi mất 0,1% xuống 1,1597 USD đổi 1 euro trong phiên cuối tuần. Diễn biến này xảy ra bất chấp việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 10/9.

Trong một tuyên bố, ECB đã cảnh báo về những áp lực lạm phát kéo dài do giá năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột Trung Đông. Thậm chí, một số nguồn tin còn tiết lộ khả năng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng tới.

Bước sang tuần sau, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cuộc họp chính sách của Fed. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao liệu các nhà hoạch định chính sách Mỹ có đánh giá cú sốc năng lượng hiện tại đủ nghiêm trọng để kích hoạt một đợt tăng lãi suất như kỳ vọng, hay sẽ tiếp tục lựa chọn phương án "án binh bất động."

Theo công cụ FedWatch của tập đoàn tài chính CME, thị trường đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất đã vọt lên gần 87% sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, so với mức 69% trước đó. Môi trường lãi suất duy trì ở mức cao thường đóng vai trò là "bệ đỡ" vững chắc cho sức mạnh của đồng bạc xanh.

Trên thực tế, kỳ vọng về một bước đi "diều hâu" của Fed đã dần được nhen nhóm từ tháng 7/2026, khi ba Chủ tịch Fed khu vực phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất. Những đồn đoán này càng được thổi bùng sau bài phát biểu cứng rắn của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole hồi cuối tháng 8.

Chuyên gia kinh tế trưởng David Doyle tại ngân hàng Macquarie nhận định báo cáo CPI mới nhất đang củng cố vững chắc khả năng Fed tăng lãi suất. Dữ liệu này, kết hợp với báo cáo việc làm khả quan trước đó, đã tạo ra cơ sở đủ thuyết phục cho quyết định này trong cuộc họp tuần sau./.

Lạm phát tăng trở lại, Fed đứng trước bài toán khó về lãi suất Lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến cùng sức ép từ giá năng lượng và làn sóng đầu tư lớn vào AI đang đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trước bài toán khó về lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.