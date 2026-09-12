Nga, Iran kêu gọi BRICS tăng cường cơ chế tài chính, mở rộng dùng nội tệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang kêu gọi tăng cường các thể chế tài chính và thương mại của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) nhằm ứng phó với những căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt đang làm gián đoạn thương mại và đầu tư toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS diễn ra ngày 11/9 tại thủ đô của Ấn Độ, Tổng thống Putin đề xuất thành lập nền tảng đầu tư mới, được hỗ trợ bởi nguồn vốn tư nhân nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của 11 nền kinh tế thành viên trong khối.

Ông cho biết trong những năm qua, Nga đã phải đối mặt với hơn 30.000 lệnh trừng phạt, cùng với các mối đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia hợp tác với Nga.

Tuy nhiên, Nga vẫn tăng cường được khả năng phục hồi kinh tế bằng nội lực và phát triển quan hệ với các đối tác trong và ngoài BRICS.

Đồng quan điểm, Tổng thống Pezeshkian cũng kêu gọi tăng cường các nền tảng và cơ chế tài chính trong BRICS để đối phó với các lệnh trừng phạt và tình trạng gián đoạn thương mại toàn cầu.

Ông cho rằng Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) nên trở thành động lực chính trong việc tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng của BRICS thông qua các hạn mức tín dụng chuyên dụng, sử dụng đồng nội tệ và các khoản bảo lãnh để thu hút vốn tư nhân.

Ngoài ra, ông đề xuất thành lập công ty tái bảo hiểm chung của BRICS với vốn ban đầu 10 tỷ USD để bảo hiểm các rủi ro liên quan đến những dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng quy mô lớn, đồng thời củng cố niềm tin của khu vực tư nhân.

Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi tăng cường hội nhập cơ sở hạ tầng thương mại BRICS thông qua các thủ tục hải quan số hóa và tích hợp, tạo thuận lợi cho thương mại, giảm các rào cản pháp lý và phát triển thị trường xuyên biên giới.

Theo ông, cần ưu tiên mở rộng sử dụng đồng nội tệ trong thương mại nội khối BRICS, với sự hỗ trợ của các cơ chế quản lý rủi ro tiền tệ và thanh toán song phương, trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu dễ bị tổn thương trước các cú sốc chính trị do tập trung vào một số loại tiền tệ nhất định.

Nhà lãnh đạo Iran khẳng định: “BRICS cần tạo ra một môi trường mà ở đó không quốc gia nào có thể phá vỡ hoạt động thương mại hợp pháp của quốc gia khác bằng cách độc chiếm một công cụ tài chính hoặc công nghệ nào đó.”

Cũng theo Tổng thống Pezeshkian, BRICS nên chuyển từ một nền tảng giao dịch hàng hóa thành mạng lưới các chuỗi giá trị tích hợp và sản xuất công nghiệp chung, trong đó Iran sẽ cung cấp nguồn năng lượng và phát huy vị trí địa lý như một trung tâm tiềm năng cho mạng lưới năng lượng, thực phẩm và vận tải của khối.

Các đề xuất của hai nhà lãnh đạo Nga và Iran đều hướng tới việc tăng cường các kênh thương mại, tài chính, đầu tư và chuỗi cung ứng của BRICS, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của các nước thành viên trước những biến động địa chính trị và tài chính./.

Việt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS Việt Nam có nhiều dư địa mở rộng hợp tác với BRICS về thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, logistics và khoa học-công nghệ, trong đó Ấn Độ, Trung Quốc và Nga được xác định là những đối tác quan trọng.