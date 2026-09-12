Chuyên gia: Vàng đang hình thành một vùng đáy trong ngắn hạn

Trong tuần từ ngày 7-12/9, giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh với biên độ khá lớn, trong khi giá vàng thế giới chịu tác động đan xen từ lạm phát Mỹ, đồng USD, giá dầu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới phân tích cho rằng diễn biến giá hiện tại cho thấy vàng đang hình thành một vùng đáy trong ngắn hạn.

Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh với biên độ khá rộng. Giá vàng miếng SJC đầu tuần được niêm yết quanh 144-147 triệu đồng/lượng, sau đó có thời điểm giảm về 142-145 triệu đồng/lượng trước khi phục hồi.

Cụ thể, ngày 7/9, giá SJC giảm khoảng 600.000 đồng/lượng vào buổi sáng, xuống 144-147 triệu đồng/lượng và tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng vào buổi chiều.

Ngày 8/9, giá tăng 600.000 đồng/lượng vào buổi sáng nhưng giảm trở lại 500.000 đồng/lượng vào chiều cùng ngày.

Giá vàng SJC tiếp tục giảm 1,2 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng 9/9, xuống 142,4-145,4 triệu đồng/lượng, trước khi phục hồi tương ứng vào buổi chiều. Sang phiên 10/9, giá vàng ổn định ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Đến ngày 11/9, giá vàng SJC tiếp tục giảm 1,6 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, sau đó phục hồi 400.000 đồng/lượng vào buổi chiều, niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Phiên cuối tuần 12/9, giá SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 143-146 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng biến động mạnh và giảm khoảng 1,5% trong cả tuần. Đầu tuần, giá vàng chịu sức ép sau số liệu việc làm Mỹ tích cực, làm gia tăng kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc đã biến động ngược chiều với giá năng lượng, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cuối tuần trước đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 16/9.

Giá dầu thô đã chạm mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và Iran đe dọa thực hiện một cuộc "chiến tranh kinh tế" với Mỹ.

Các chuyên gia tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định giá vàng hiện đang dao động trong biên độ hẹp và chịu sự kìm hãm bởi khả năng Fed thắt chặt tiền tệ - yếu tố vốn đang cản trở đà bứt phá của thị trường.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 9/9, giá vàng thế giới tăng hơn 1% nhờ sự suy yếu của đồng USD. Dòng tiền tiếp tục tìm đến kim loại quý này trong bối cảnh giá dầu thô bất ngờ vượt mốc 100 USD/thùng. Đà tăng của giá vàng được tiếp sức khi chỉ số đồng USD lùi về quanh mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Việc đồng bạc xanh yếu đi đã giúp vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định việc đồng USD chịu áp lực giảm nhẹ trong thời gian gần đây đã hỗ trợ rất tích cực cho thị trường vàng.

Giá vàng quay đầu giảm hơn 1% trong phiên 10/9, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ tăng mạnh và giá dầu đi lên.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho biết số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng trở lại, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng tăng.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, PPI tăng 0,4% trong tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng Bảy, mức đã được điều chỉnh.Kim loại quý tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 11/9, với giá vàng giao ngay tăng 1,1%, lên 4.363,01 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên gần như không thay đổi, ở mức 4.408,90 USD/ounce.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định giá vàng đang phục hồi nhanh sau một đợt giảm ngắn, trong bối cảnh số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể củng cố kỳ vọng giá vàng tăng lãi suất trong tuần tới.

Theo ông, mức độ biến động của giá vàng tương đối hạn chế do thị trường đã tính đến khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất. Ông cho rằng diễn biến giá hiện tại cho thấy vàng đang hình thành một vùng đáy trong ngắn hạn sau đợt giảm gần đây.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số CPI tăng 0,4% trong tháng 8, sau khi tăng nhẹ 0,1% trong tháng Bảy.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới ở mức 87%, tăng mạnh so với 67% trước khi số liệu lạm phát được công bố./.

Giá vàng chịu sức ép từ lạm phát và kỳ vọng Fed tăng lãi suất Các chuyên gia nhận định giá vàng hiện đang dao động trong biên độ hẹp và chịu sự kìm hãm bởi khả năng Fed thắt chặt tiền tệ - yếu tố vốn đang cản trở đà bứt phá của thị trường.

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