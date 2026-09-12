Giá vàng chịu sức ép từ lạm phát và kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tuần qua, thị trường vàng thế giới chứng kiến các phiên tăng giảm đan xen, do chịu tác động trái chiều từ dữ liệu về thị trường việc làm và lạm phát tại Mỹ cũng như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 1,5%.

Trong phiên đầu tuần (7/9), giá vàng đi xuống khi dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc đã biến động ngược chiều với giá năng lượng, tiếp tục đà giảm, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cuối tuần trước đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 16/9.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch nhận thấy xác suất 60% Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, so với 50% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Sang phiên 8/9, giá vàng tiếp tục giảm khi giá dầu leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát. Giá dầu thô đã chạm mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và Iran đe dọa thực hiện một cuộc "chiến tranh kinh tế" với Mỹ.

Các chuyên gia tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định giá vàng hiện đang dao động trong biên độ hẹp và chịu sự kìm hãm bởi khả năng Fed thắt chặt tiền tệ - yếu tố vốn đang cản trở đà bứt phá của thị trường.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 9/9, giá vàng thế giới tăng hơn 1% nhờ sự suy yếu của đồng USD. Dòng tiền tiếp tục tìm đến kim loại quý này trong bối cảnh giá dầu thô bất ngờ vượt mốc 100 USD/thùng. Đà tăng của giá vàng được tiếp sức khi chỉ số đồng USD lùi về quanh mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Việc đồng bạc xanh yếu đi đã giúp vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định việc đồng USD chịu áp lực giảm nhẹ trong thời gian gần đây đã hỗ trợ rất tích cực cho thị trường vàng.

Giá vàng quay đầu giảm hơn 1% trong phiên 10/9, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ tăng mạnh và giá dầu đi lên.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho biết số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng trở lại, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng tăng.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, PPI tăng 0,4% trong tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 7, mức đã được điều chỉnh.

Giá vàng tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 11/9, với giá vàng giao ngay tăng 1,1%, lên 4.363,01 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên gần như không thay đổi, ở mức 4.408,90 USD/ounce.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định giá vàng đang phục hồi nhanh sau một đợt giảm ngắn, trong bối cảnh số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tuần tới.

Theo ông, mức độ biến động của giá vàng tương đối hạn chế do thị trường đã tính đến khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất. Ông cho rằng diễn biến giá hiện tại cho thấy vàng đang hình thành một vùng đáy trong ngắn hạn sau đợt giảm gần đây.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số CPI tăng 0,4% trong tháng 8, sau khi tăng nhẹ 0,1% trong tháng 7. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới ở mức 87%, tăng mạnh so với 67% trước khi số liệu lạm phát được công bố.

Trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu tại Ấn Độ trong tuần này khá trầm lắng do giá biến động khiến người mua thận trọng. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn, vẫn duy trì ở mức cao./.

⁠Giá vàng hướng tới tuần giảm liên tiếp trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát Áp lực đối với kim loại quý gia tăng mạnh sau khi báo cáo ngày 10/9 cho thấy Chỉ số giá nhà sản xuất của Mỹ trong tháng 8/2026 đã tăng 0,4%, vượt mức tăng 0,1% đã được điều chỉnh của tháng 7/2026.