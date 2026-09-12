Quảng Trị lập tổ công tác gỡ vướng giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và Dự án Khu tái định cư Hải An, trong bối cảnh tiến độ giải phóng mặt bằng ở đây còn những điểm nghẽn cần tập trung xử lý để bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm này.

Tổ công tác được thành lập do ông Trương Khắc Nghi, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ phó Thường trực; ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ phó.

Tổ công tác gồm 12 thành viên là lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính, an ninh, biên phòng và quản lý Khu kinh tế.

Việc tập hợp cán bộ lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực nhằm xử lý đồng bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hạn chế tình trạng vướng mắc kéo dài qua nhiều khâu, nhiều cơ quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt kịp thời tình hình, tập trung nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất phương án đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng của đơn vị được giao nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy và chủ đầu tư; định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vào thứ Năm hằng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Việc thành lập Tổ công tác diễn ra sau nhiều đợt kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh. Gần đây nhất, ngày 22/8 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra thực địa và cho biết tổng diện tích đã có thông báo thu hồi đất là 126,98ha; phần diện tích còn lại của dự án chưa ban hành thông báo thu hồi đất là 61,55ha. Tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 180,82/322,2ha với kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả hơn 187 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, một số điểm nghẽn vẫn tập trung ở việc giải phóng mặt bằng các bãi chứa; riêng khu vực bãi chứa 2b còn chợ cá, sân thể thao, trường mầm non và nhà ở công vụ giáo viên là các tài sản công chưa có phương án di dời.

Khu vực Đồn Biên phòng Hải An cũ cũng chưa hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ. Việc thi công đê chắn sóng phía Tây còn gặp khó khăn về đường công vụ, vận chuyển vật liệu và địa điểm tập kết ghe, thuyền của người dân.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có quy mô khoảng 685ha, gồm 10 bến, tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn; riêng giai đoạn 1 đầu tư 4 bến, tổng vốn khoảng 5.902 tỷ đồng.

Khi hoàn thành toàn bộ, công suất cảng dự kiến đảm bảo khoảng 30 triệu tấn/năm.

Với vị trí vàng trong kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, Khu bến cảng Mỹ Thủy được tỉnh Quảng Trị xác định là dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế biển, logistics và mở rộng không gian giao thương của tỉnh.

Việc thành lập Tổ công tác liên ngành được kỳ vọng tạo đầu mối phối hợp đủ năng lực để tập trung xử lý các điểm nghẽn mặt bằng, góp phần đưa dự án tiếp tục triển khai đúng tiến độ đề ra./.

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