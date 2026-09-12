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Gia hạn thời gian trả lời câu hỏi điều tra chống bán phá giá thép từ Trung Quốc

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp, cơ quan điều tra gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu đến trước 17h00 ngày 29/9/2026.

Hồng Kiều
Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ: Internet)
Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi cho nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 27/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1903/QĐ-BCT và thông báo kèm theo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc (Mã vụ việc: AD24).

Ngày 14/8, Cục Phòng vệ thương mại đã có Thông báo số 115/TB-PVTM về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất trong nước và các nhà nhập khẩu trong vụ việc AD24. Theo đó, thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 14/9/2026.

Trên cơ sở đề nghị gia hạn nộp bản trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, Cục Phòng vệ thương mại cho biết cơ quan điều tra đồng ý gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu đến trước 17h00 ngày 29/9/2026 (giờ Hà Nội).

Sau thời hạn nêu trên, cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra được ban hành kèm theo Thông báo số 115/TB-PVTM ngày 14/8/2026 của Cục Phòng vệ thương mại./.

(Vietnam+)
#Chống bán phá giá thép #Thanh thép dự ứng lực #Điều tra thương mại #Gia hạn trả lời câu hỏi #Bộ Công Thương
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