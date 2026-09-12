Lâm Đồng: Rùa biển quý hiếm trở lại đẻ trứng ở Khu bảo tồn biển Hòn Cau

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, rạng sáng ngày 12/9, trong quá trình đi thăm bãi, đội tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một cá thể rùa mẹ đào ổ trong cát và đẻ trứng.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy rùa biển tiếp tục lựa chọn khu vực Hòn Cau làm nơi sinh sản.

Khu vực rùa lên đẻ trứng tại bãi Ba Hòn, đảo Hòn Cau. Cá thể rùa biển này ban đầu được xác định thuộc họ Vích có tên khoa học là Chelonia mydas.

Đây là loại rùa biển nằm trong Sách đỏ Việt Nam và được coi là loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn. Sau khi đào ổ trên bãi cát, đẻ trứng, rùa mẹ lấp cát kín ổ và trở về biển.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, sau khi rùa mẹ rời đi, nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã kiểm tra, thu gom được 101 quả trứng màu trắng.

Toàn bộ được di dời về khu ấp gần trạm kiểm soát, đặt trong ổ cát mô phỏng điều kiện tự nhiên và rào chắn bảo vệ. Trong điều kiện thời tiết bình thường, trứng sẽ nở sau 45-60 ngày.

Được biết, mùa sinh sản của rùa biển thường từ tháng Năm đến tháng Mười hằng năm. Ở Hòn Cau chủ yếu là loại vích, rùa biển xanh lên đẻ trứng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho rùa mẹ vào mùa sinh sản, nhân viên, tình nguyện viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau thường xuyên ra bãi tuần tra, canh rùa lên.

Khi phát hiện rùa đẻ, các nhân viên, tình nguyện viên sẽ lập tức di dời ổ trứng và xóa sạch dấu vết của rùa mẹ tránh cho các cá nhân mong muốn trục lợi từ rùa biển lần theo dấu vết của chúng.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau nằm cách đất liền khoảng 10km, là một trong 16 khu bảo tồn biển có ý nghĩa đặc biệt với môi trường biển Việt Nam.

Toàn bộ diện tích của khu bảo tồn rộng khoảng 12.500 ha, bao gồm cả diện tích đảo cùng vành đai bảo vệ và các vùng lõi, vùng đệm, vùng phục hồi sinh thái.

Đây là khu bảo tồn có hệ sinh thái đa dạng gồm rạn san hô, thảm cỏ biển và cũng là nơi sinh sống, bãi đẻ của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm, có giá trị kinh tế và sinh thái quan trọng. Trong số đó, rùa biển là loại động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao.

Những năm qua, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn biển, bảo vệ rùa biển thông qua việc tạo cơ hội cho người dân tham gia công tác tuần tra, bảo vệ rùa biển tại các bãi đẻ trên đảo, Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã kêu gọi tình nguyện viên đến đảo cùng tham gia hoạt động, bảo vệ thành công rất nhiều ổ trứng rùa, ấp nở, thả về biển hàng nghìn cá thể rùa con./.

Lâm Đồng: Rùa biển trong Sách Đỏ quay trở lại đẻ trứng ở bãi biển Hòn Cau Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau phát hiện ổ trứng rùa biển xanh thứ 6 trong năm nay, tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.