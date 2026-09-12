Môi trường

Áp thấp nhiệt đới không đổi hướng di chuyển, hướng về vùng biển Quảng Trị-Huế

Đến 13 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc-108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế, di chuyển theo hướng Tây Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Thắng Trung
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 13h ngày 12/9/2026. (Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 13h ngày 12/9/2026. (Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo bản tin lúc 14 giờ ngày 12/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi cường độ, hướng di chuyển, hướng về vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế.

Hồi 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc - 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc-108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế, cách Quảng Trị 130km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 90km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc-105,3 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Áp thấp nhiệt đới #Hướng di chuyển #vùng biển Quảng Trị-Huế TP. Hà Nội
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