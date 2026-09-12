Thành phố Huế cảnh báo 21 xã, phường chịu ảnh hưởng của mưa lớn

Ngày 12/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế ra công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, gió mạnh, nước dâng vùng ven biển.

Trong những giờ qua, thành phố Huế có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70 - 200mm. Dự báo từ chiều 12-13/9, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm. Cảnh báo mưa lớn ở thành phố Huế có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc 21 phường, xã gồm: Các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô, Hương An, Kim Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Vinh Lộc, Phong Thái, Kim Long, Lộc An.

Ngoài ra mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Hiện các sở, ban, ngành, xã, phường thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trên cơ sở diễn biến thực tế, các đơn vị chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó, tuyệt đối không chủ quan lơ là, bị động bất ngờ.

Các xã, phường huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ cao; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ven biển, ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ nước dâng, sóng lớn, ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; đồng thời, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các cầu qua cửa biển khi có gió mạnh, ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn; đồng thời sẵn sàng phương án xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính, chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền, cập nhật diễn biến thiên tai cho học sinh, sinh viên, nhất là học sinh, sinh viên mới nhập học và đang tạm trú trên địa bàn; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người học, giáo viên, giảng viên và người lao động khi thiên tai diễn biến phức tạp.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện. Đặc biệt, các công trình có sử dụng cần cẩu, tháp cẩu và thiết bị có nguy cơ mất an toàn khi gió mạnh phải kiểm tra, hạ độ cao hoặc đưa về trạng thái an toàn theo quy định kỹ thuật.

Các lực lượng chức năng, địa phương ven biển, đầm phá tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn; tăng cường hướng dẫn chủ phương tiện, ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện tổ chức kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó, theo dõi chặt chẽ mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động vận hành công trình theo đúng quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du./.​

Áp thấp nhiệt đới không đổi hướng di chuyển, hướng về vùng biển Quảng Trị-Huế Đến 13 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc-108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế, di chuyển theo hướng Tây Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

​