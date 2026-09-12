Xã hội

Đồng Nai: Chủ động sơ tán người dân, hạn chế thiệt hại do ngập lụt

Trước tình trạng ngập sâu do mưa lớn và nước sông Buông dâng cao, phường Phước Tân đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, với khoảng 420 hộ dân bị ảnh hưởng.

Lê Xuân
Lực lượng dân quân phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai cố băng qua dòng nước chảy xiết để hỗ trợ người dân. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Lực lượng dân quân phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai cố băng qua dòng nước chảy xiết để hỗ trợ người dân. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 12/9, trước tình trạng ngập sâu tại nhiều khu vực, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai) đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng 12/9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an, lực lượng dân quân và lực lượng tại chỗ của phường Phước Tân đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập. Khi nước lũ bắt đầu rút dần, các lực lượng tiếp tục giúp người dân kê cao, sắp xếp lại đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Theo người dân địa phương, từ tối 10/9, mưa lớn kéo dài khiến nước tại khu phố Hương Phước dâng nhanh. Đến ngày 11/9, mực nước tiếp tục dâng cao tràn vào nhiều nhà dân. Có những khu vực ghi nhận mực nước cao lên tới 1,5 mét.

Bà Nguyễn Thị Thúy ở khu phố Hương Phước cho biết gia đình bà sinh sống tại khu vực này được 26 năm và hầu như năm nào cũng xảy ra ngập lụt. Tuy nhiên, những năm trước, nước chỉ ngập khoảng một đến hai ngày, mực nước cao nhất cũng chỉ đến đầu gối. Riêng năm nay, nước dâng rất nhanh và cao, có thời điểm ngập quá bụng người.

"May mắn là gia đình tôi được lực lượng công an, dân quân của phường kịp thời đến hỗ trợ kê cao đồ đạc. Nước vào quá nhanh nên nếu không có các anh hỗ trợ thì gia đình không thể di chuyển tài sản kịp thời, nhiều vật dụng trong nhà có thể đã bị hư hỏng," bà Thúy chia sẻ.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, những ngày qua, do mưa lớn kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về, mực nước trên sông dâng cao và chảy xiết, gây ngập lụt cục bộ trên diện rộng. Nước tràn qua nhiều tuyến đường và khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và gây thiệt hại về tài sản.

Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là một phần khu phố Hương Phước, gồm các tổ 6, 7, 9A, 9A1, 9A2, 9B, 9B1, 9C, tổ 10 (thuộc khu phố Miễu cũ) cùng các tổ 17 và 18. Nước ngập sâu dọc nhiều tuyến đường và khu dân cư, với mực nước cao nhất đo được khoảng 1,5 mét, ảnh hưởng đến khoảng 420 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Tân, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh về tình trạng ngập lụt tại khu phố Hương Phước, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường huy động lực lượng quân sự, công an, an ninh cơ sở và các lực lượng tại chỗ phối hợp với khu phố khẩn trương hỗ trợ người dân.

Các lực lượng được phân công đến từng khu vực ngập sâu để vận động, hướng dẫn người dân di dời tài sản, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân bị ngập nhẹ, lực lượng chức năng hỗ trợ kê cao đồ đạc; trường hợp nước dâng cao, không bảo đảm an toàn, phường tổ chức di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, khu vực bị ảnh hưởng tập trung tại khu phố Hương Phước, với khoảng 420 hộ dân bị ảnh hưởng. Có điểm mực nước ngập sâu tới 1,5 mét. Tại những khu vực này, lực lượng an ninh cơ sở đã hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập, nhất là người già và trẻ nhỏ. Hiện địa phương tiếp tục bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, sơ tán người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân cho biết Ủy ban Nhân dân phường đang khảo sát, tổng hợp tình hình để kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai sớm triển khai phương án Đầu tư cải tạo, nâng cao khả năng tiêu thoát nước sông Buông chống ngập úng cho khu vực phường Phước Tân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nước lũ #Sơ tán dân #Đồng Nai TP. Đồng Nai
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