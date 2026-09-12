Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới bệnh viện không giấy tờ

Đề án Phát triển y tế thông minh tại thành phố Đà Nẵng đã nêu mục tiêu đến năm 2025 có 100% các cơ sở y tế của thành phố áp dụng mô hình khám, chữa bệnh từ xa chuyên sâu với nhiều chuyên khoa, đến năm 2030, phấn đấu 100% bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy.

Ngành y tế Đà Nẵng đang hoàn thành các bước của quy trình bệnh án điện tử trong khám, điều trị bệnh, hướng đến mô hình Bệnh viện không giấy tờ, theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đưa tiện ích y tế số đến người dân

Ứng dụng y tế số OneCare là một giải pháp được Bệnh viện Đà Nẵng triển khai để nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận thông tin của người bệnh. Với ứng dụng này, người bệnh ngoại trú có thể khai thác thông tin khám bệnh, chỉ định và kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc, đồng thời thực hiện các nội dung xác nhận, ký điện tử được Bệnh viện cung cấp. Người bệnh có thể theo dõi quá trình điều trị trên ứng dụng bằng điện thoại thông minh.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Hòa Cường đã trải nghiệm ứng dụng y tế số OneCare để đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chị Hạnh chia sẻ với phần mềm này, khi ở nhà bệnh nhân có thể đặt lịch khám và sáng hôm sau đến thẳng phòng khám, check in tại phòng khám rất nhanh, không cần phải chờ đợi. Sau khi khám xong tất cả các xét nghiệm, đơn thuốc, giấy hẹn tái khám sẽ được chuyển về phần mềm và người bệnh có thể xem trực tiếp trên điện thoại, rất thuận tiện.

Bác sỹ Nguyễn Đức Phúc, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, chỉ cần số điện thoại, căn cước công dân, người bệnh, người nhà đều có thể truy cập được ứng dụng và đặt lịch khám từ xa. Tất cả các bệnh nhân khám ngoại trú như: khám bảo hiểm y tế, khám dịch vụ hay khám yêu cầu đều có thể đặt lịch tại nhà. Trước đây, bệnh nhân phải đến xếp hàng dùng sổ, lấy số thứ tự, khi có ứng dụng này, người bệnh chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế của bệnh viện.

Bệnh viện hướng đến đổi mới phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, hồ sơ bệnh án điện tử làm hạt nhân và an toàn thông tin làm điều kiện bảo đảm. Thời gian qua, Bệnh viện từng bước hình thành hệ sinh thái y tế số hiện đại, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ vào quy trình hoạt động tại bệnh viện, nổi bật là việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) kết hợp chữ ký số cho bác sỹ, điều dưỡng và xác thực sinh trắc học bằng dấu vân tay trong nhận diện người bệnh. Các ứng dụng số đã tham gia vào quy trình khám, chữa bệnh, giảm các khâu trung gian, hướng đến sự liền mạch, minh bạch trong công tác khám, chữa bệnh liền mạch và mô hình bệnh viện không giấy tờ.

Các kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm, chụp X-Quang được số hóa lên hệ thống bằng phần mềm của Bệnh án điện tử (EMR). (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) trong khám, chữa bệnh, chữ ký số/chữ ký điện tử cho bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên y tế theo chức năng, nhiệm vụ và phân quyền. Đơn vị cũng số hóa các biểu mẫu chuyên môn như tờ chăm sóc, phiếu theo dõi truyền dịch, truyền máu và áp dụng quy trình không in chỉ định xét nghiệm tại các khoa điều trị, Khoa Cấp cứu nhờ quản lý mẫu bằng mã vạch. Hiện nay, đơn vị đã từng bước chuyển một số quy trình từ sử dụng giấy sang dữ liệu điện tử. Những bước tiến này không chỉ giúp giảm chi phí, giảm thời gian chờ đợi cho người dân mà còn nâng cao năng lực quản lý, khẳng định vị thế của bệnh viện hạt nhân trong xu thế phát triển y tế thông minh.

Cải thiện quy trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Bệnh án điện tử (EMR), đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống y tế và khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của ngành y trong ứng dụng công nghệ số, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người bệnh, tăng cường hiệu quả quản lý hồ sơ, đảm bảo tính minh bạch và chính xác; nâng cao chất lượng điều trị, hỗ trợ bác sỹ đưa ra quyết định lâm sàng nhanh chóng và hiệu quả hơn; kết nối dữ liệu y tế đồng bộ, góp phần xây dựng nền y tế thông minh.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, việc kết nối và đồng bộ dữ liệu giúp thông tin người bệnh được quản lý đầy đủ, chính xác và thuận tiện hơn trong quá trình khám, điều trị. Bệnh viện từng bước xây dựng dịch vụ y tế thông minh, giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả quản lý và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh.

Ông Lê Trung Lâm, phường An Khê điều trị đa chấn thương sau tai nạn tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ông nói, trước kia quy trình rườm rà, bây giờ nhanh gọn hơn rất nhiều bởi Bệnh viện ứng dụng công nghệ từ khâu tiếp nhận bệnh đến quản lý hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân.

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Phương Huy, Phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng cho biết Bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình khám, điều trị, đặc biệt trên một số nhóm bệnh nặng, bệnh khó như đột quỵ, tổn thương tủy sống... Nhóm bệnh này cần rất nhiều chuyên khoa phối hợp, công nghệ đã giúp các bác sỹ chuyên khoa có thể thăm khám, kiểm tra kết quả cận lâm sàng nhanh gọn, đưa ra hội chẩn liên chuyên khoa, đưa kết quả lên hệ thống và hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Với định hướng “1 nền tảng-1 nguồn dữ liệu-đa kênh tiếp cận," Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng từng bước hình thành hệ sinh thái số thống nhất, kết nối hoạt động quản lý, điều hành, chuyên môn và truyền thông trên cùng một nền tảng. Một nguồn dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả, giúp thông tin được chia sẻ nhanh chóng, chính xác và minh bạch; đồng thời mở rộng các kênh tiếp cận, đưa thông tin y tế đến người dân thuận tiện và kịp thời.

Cổng thông tin điện tử của Trung tâm được xây dựng theo hướng số hóa toàn diện hoạt động của đơn vị, tăng cường kết nối với người dân và nâng cao hiệu quả điều hành. Hệ thống tích hợp nhiều tiện ích như: tra cứu thông tin tiêm chủng, bảng giá vaccine và dịch vụ, đăng ký tiêm trực tuyến; trợ lý AI hỗ trợ giải đáp thông tin y tế 24/7; chuyên trang mua sắm, đấu thầu công khai, minh bạch; cung cấp các bài viết, video và thông tin cảnh báo y tế kịp thời đến cộng đồng.

Hiện nay, tất cả các bệnh viện ở Đà Nẵng đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần hiện đại hóa hoạt động khám chữa bệnh, kết nối đồng bộ dữ liệu y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân, giảm chi phí in ấn và thủ tục hành chính tại bệnh viện.

Ứng dụng y tế số OneCare, một trong những giải pháp được Bệnh viện Đà Nẵng triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận thông tin của người bệnh. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Bác sỹ Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định, đến nay tất cả các bệnh viện ở thành phố đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Điều này không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động khám, chữa bệnh mà còn giúp kết nối đồng bộ dữ liệu y tế, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, giảm thủ tục hành chính. Thực tế triển khai tại các bệnh viện cho thấy, tại các khoa lâm sàng, bệnh án điện tử đã giảm đáng kể thủ tục hành chính rườm rà. Nhờ đó, nhân viên y tế dành nhiều thời gian hơn tập trung vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Ngành đang nỗ lực thực hiện liên thông dữ liệu y tế giữa các bệnh viện, bảo hiểm và dân cư, nâng cao hiệu quả quản lý thông tin, hồ sơ sức khỏe của người dân. Chuyển đổi số y tế không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi cách kết nối, quản lý để phục vụ người bệnh tốt hơn./.

Tăng tốc triển khai bệnh án, sổ sức khỏe điện tử trong chuyển đổi số y tế Đến nay, đã có trên 34 triệu Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID, có 1.263 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử.