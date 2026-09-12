Đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 51/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk) và các Bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ), đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), sáng 12/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông trên vùng biển thành phố Huế - Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 110km về phía Đông Đông Bắc; sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/giờ.

Ngoài ra, tại khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn trong những ngày vừa qua và dự báo tiếp tục xảy ra mưa lớn trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14,0-18,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0-112,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Cùng với đó, các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền khu vực trọng tâm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt…

Với vùng núi, các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đồng thời, các địa phương sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Trên cơ sở đó, các địa phương và các bộ liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Từ ngày 12-13/9, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Dự báo, trong khoảng ngày 12-13/9, có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, từ ngày 9-11/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.