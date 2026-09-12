Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn biên giới

Từ tối 11 đến chiều 12/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa vừa đến mưa to và có nơi có dông. Đặc biệt, ở khu vực biên giới của tỉnh, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, một số tuyến đường bị ngập, gây ách tắc và chia cắt tạm thời một số nơi.

Tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, nước sông, suối dâng cao làm ngập nhiều cầu tràn, tuyến đường nội thôn và đường vào trung tâm xã.

Cụ thể, nước tràn qua cầu thôn A Ngo và thôn La Lay từ 40-60cm; cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn ngập sâu 50-60cm; cầu tràn Ra Poong, thôn Ra Poong ngập khoảng 20cm. Nước dâng cao khiến người và phương tiện không thể qua lại, một số khu vực bị chia cắt tạm thời.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay duy trì cán bộ, chiến sỹ thường trực 24/24 giờ tại các khu vực ngập, chủ động kiểm soát, cắm biển cảnh báo và tổ chức lực lượng hướng dẫn, ngăn không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đơn vị đồng thời phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị, lượng lực trên địa bàn rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, sạt lở; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Từ tối 11 đến chiều 12/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa vừa đến mưa to khiến một số tuyến đường bị ngập, gây ách tắc và chia cắt tạm thời. (Ảnh: TTXVN phát)

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và đảm bảo an toàn khu vực biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ,” duy trì quân số, phương tiện thường trực 24/24 giờ.

Đồng thời triển khai tổ chức các tổ, đội xuống địa bàn rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, khu vực có khả năng ngập lụt, cô lập để chủ động phương án ứng cứu, hỗ trợ khi có tình huống xảy ra.

Tại những điểm bị ngập, Bộ đội Biên phòng tổ chức trực, kiểm soát, không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn, tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh; xây dựng phương án di dời người dân tại những nơi có nguy cơ ngập lụt đến địa điểm tránh trú an toàn khi cần thiết.

Đại tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị hiện duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Lực lượng thường trực cơ động gồm 372 cán bộ, chiến sỹ với 28 phương tiện, trong đó, có 10 ôtô, 4 tàu, xuồng và 12 canô, cùng các trang bị hiện có, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ ứng cứu.

Cùng với đó, triển khai 6 tổ với 15 cán bộ, chiến sỹ phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực ngập lụt, tuyên truyền, vận động người dân không qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động xử lý tình huống phát sinh.

Đối với khu vực biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp chính quyền địa phương và gia đình thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển nắm diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động tìm nơi tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị đồng thời thống kê, kiểm đếm số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển và duy trì thông tin liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng, kịp thời nắm tình hình.

Việc duy trì lực lượng, phương tiện thường trực và kiểm soát chặt các khu vực ngập lụt, có nguy cơ sạt lở, chia cắt đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người dân trước diễn biến mưa lớn kéo dài tại khu vực biên giới và trên biển./.

Thành phố Huế cảnh báo 21 xã, phường chịu ảnh hưởng của mưa lớn Dự báo từ chiều 12-13/9, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, ở vùng đồi núi, ven sông suối của 21 phường, xã.